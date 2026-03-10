Старший дизайнер Overwatch раскритиковал панику вокруг падения игроков в Marathon

В последние дни в соцсетях активно обсуждают число игроков в Marathon. Многие переживают, что игра теряет популярность, хотя на деле ситуация не критичная.

Один из пользователей заявил о «снижении числа игроков на 50%», намекая, что игра вот-вот провалится. На самом деле сейчас активная аудитория составляет 33 645 человек, тогда как на старте их было 88 337. Для игры с премиум-моделью, сложным геймплеем и необычным стилем такое падение вполне закономерно.

Старший дизайнер Overwatch, Дилан Снайдер, резко высказался о фанатах, которые постоянно следят за статистикой:

«Можно не любить игру и пройти мимо, но сидеть и всё время отслеживать цифры — это поведение настоящих бездельников».

Снайдер имел в виду людей, которые тратят время на скриншоты с SteamDB и бесконечные разговоры о падении аудитории, вместо того чтобы просто играть или заниматься чем-то полезным. По его словам, такие обсуждения почти ничего не говорят о реальном состоянии игры.

Эксперты отмечают, что небольшое падение числа игроков в Marathon — обычная ситуация для нишевых игр. Игра продолжает собирать свою аудиторию, и текущие показатели вполне устраивают Bungie.