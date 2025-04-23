Стартовала закрытая альфа Marathon от Bungie

23 апреля, студия Bungie запустила закрытое альфа-тестирование экстракшен-шутера Marathon. Доступ к ранней версии игры получила лишь ограниченная группа геймеров. Разработчики сняли соглашение о неразглашении (NDA) с участников альфа-тестирования, позволив им свободно транслировать игровой процесс – первые стримы с геймплеем Marathon уже появились на платформах Twitch и YouTube.

Представители Bungie уточнили, что текущая альфа-версия охватывает лишь небольшую часть контента, который будет доступен в финальной игре. Основная цель этого этапа тестирования – активный сбор данных и обратной связи от реальных игроков. Полученная информация поможет студии выявить возможные проблемы, внести необходимые коррективы и лучше оптимизировать игру перед ее полноценным запуском.

Marathon выйдет 23 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игру полностью переведут на русский язык, а привязка к аккаунту PSN на компьютерах не потребуется. С 23 апреля по 4 мая пройдет закрытое альфа-тестирование.