Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
3.9 169 оценок

Студии Sony поздравили Bungie с выходом Marathon

AceTheKing AceTheKing
Santa Monica
Housemarque
Sucker Punch
+ ещё 1 картинка

5 марта состоялся релиз extraction-шутера Marathon от студии Bungie, который стал первой оригинальной игрой студии за последние девять лет.

Коллеги по игровой индустрии поздравили разработчиков. Среди них были, в том числе, и внутренние команды Sony: Santa Monica Studio, Housemarque, Sucker Punch и Naughty Dog опубликовали в соцсетях тематические арты, посвященные выходу игры. Также текстовые поздравления отправили Guerrilla Games, Insomniac Games, Nixxes Software и Bend Studio. Оригинально отметились и разработчики Slay the Spire 2:

"Не забывайте о маленьких инди-проектах": авторы Slay the Spire 2 не удержались от шутки в адрес Bungie и Marathon

Пиковый онлайн Marathon за первые сутки составил 88 тысяч пользователей.

