Студии Sony поздравили Bungie с выходом Marathon

5 марта состоялся релиз extraction-шутера Marathon от студии Bungie, который стал первой оригинальной игрой студии за последние девять лет.

Коллеги по игровой индустрии поздравили разработчиков. Среди них были, в том числе, и внутренние команды Sony: Santa Monica Studio, Housemarque, Sucker Punch и Naughty Dog опубликовали в соцсетях тематические арты, посвященные выходу игры. Также текстовые поздравления отправили Guerrilla Games, Insomniac Games, Nixxes Software и Bend Studio. Оригинально отметились и разработчики Slay the Spire 2:

Пиковый онлайн Marathon за первые сутки составил 88 тысяч пользователей.