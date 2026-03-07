Студия Bungie временно блокирует игроков в Marathon по причине проблем с сетью

Русскоязычный пользователь платформы Steam сообщил о получении временной блокировки в шутере Marathon. Игрок провел в проекте 5 часов, после чего доступ к серверам был полностью закрыт. Пользователь предположил региональные ограничения и ошибку тапир, но реальная причина оказалась другой.

После подачи апелляции служба поддержки прислала официальный ответ. В сообщении уточнялось, что аккаунт получил временный бан вследствие проблем с сетевым подключением. По данным системы Bungie, нестабильный интернет пользователя негативно влиял на игровой опыт других участников матча.

Представители студии посоветовали потратить время действия блокировки на диагностику и устранение неполадок с соединением. Автор отзыва отметил, что во время сессии у него 2 раза происходила потеря пакетов. Система безопасности игры могла расценить это как преднамеренное увеличение пинга для получения преимущества. Несмотря на инцидент, пользователь планирует продолжить играть в Marathon после снятия ограничений.