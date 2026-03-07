Студия Bungie временно блокирует игроков в Marathon по причине проблем с сетью

Русскоязычный пользователь платформы Steam сообщил о получении временной блокировки в шутере Marathon. Игрок провел в проекте 5 часов, после чего доступ к серверам был полностью закрыт. Пользователь предположил региональные ограничения и ошибку тапир, но реальная причина оказалась другой.
После подачи апелляции служба поддержки прислала официальный ответ. В сообщении уточнялось, что аккаунт получил временный бан вследствие проблем с сетевым подключением. По данным системы Bungie, нестабильный интернет пользователя негативно влиял на игровой опыт других участников матча.
Представители студии посоветовали потратить время действия блокировки на диагностику и устранение неполадок с соединением. Автор отзыва отметил, что во время сессии у него 2 раза происходила потеря пакетов. Система безопасности игры могла расценить это как преднамеренное увеличение пинга для получения преимущества. Несмотря на инцидент, пользователь планирует продолжить играть в Marathon после снятия ограничений.
Это не марафон, а очередной разволдняк протухшей давно студии
Сейчас еще окажется, что если ты из страны третьего мира, по мнению сонигоспод, то играть в игру тебе не надо. Прям чувствую эти вайбы с холиваров вокруг хелдайверов 2.
Игра стоит того, чтобы стоять в очереди часок другой. Как и говорилось игра потрясающая. Лучший шутер 26 года определенно.
Марафон блокировок.
"Несмотря на инцидент, пользователь планирует продолжить жрать пятикратно переваренный кал"