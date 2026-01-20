ЧАТ ИГРЫ
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
Судьба Concord не грозит? Marathon ворвался в топ-10 бестселлеров Steam

AceTheKing AceTheKing

Вчера студия Bungie представила новый трейлер, открыла предзаказы и объявила дату релиза онлайн-шутера Marathon.

Marathon выйдет 5 марта: Bungie официально объявила дату релиза и раскрыла состав Deluxe-издания

Игра уже показывает впечатляющие результаты на этапе предзаказов: несмотря на стоимость в $40, Marathon удалось войти в топ-10 глобальных бестселлеров Steam и занять 6 место в рейтинге продаж в США. Однако говорить о полном успехе преждевременно: в ближайшие недели должно начаться открытое тестирование игры для широкой аудитории, которое покажет реальный потенциал проекта и интерес к нему у пользователей.

Тем не менее, судя по всему, игра получится как минимум успешнее Concord, другого онлайн-шутера от Sony. В своё время он стартовал значительно слабее и никогда не достигал подобных показателей в Steam.

Релиз Marathon состоится 5 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:
Ваш комментарий
Es_x

Ужас какой. Неужели в это будут играть?

ApprovingVulpes

Да я уже купил

Mia_777

Я буду и што?

Vinden

Я буду

Искусственный интеллeкт

есть такой метод продвижения - самовыкуп. это искусственное повышение позиции товара в рейтингах, за счет имитации высокого спроса и активности покупателей

era aoi

Типа как стимдек и кс го?

FumblingLysanias

А есть способ имитации "хорошей игры"(т.е. маскировки *овна в конфетку)?🤣 В противном случае это провальная стратегия т.к.

открытое тестирование игры для широкой аудитории -

Всё порушит!

Aleksey Aleshka

Геймеры - необучаемое стадо

нитгитлистер

ой а теперь вспоминаем какие сырые нынче релизы и сочувствуем предзаказавшим.

Геральт Батькович

деньги в стиме возвращает стим а не издатель

ratte88

В стиме с этим проблем нет. Но количество дебил, оформивших предзаказ соевого кала от студии с уже обосранной репутацией, ну.. дебилы "радуют" как всегда

Richard Batsbаk

А тут тоже транс на трансе? Если нет, то почему его должна была ждать судьба конкорда?

VIGITAL ART

Хейтеркам с диагнозом Конкорд головного мозга, эта новость как серпом по яйкам. ☝🤣

tarantoga

Визуал топ, по геймплею тоже вопросов не имеется, ведь это Банджи. Остаётся дождаться релиза, обзоров, что там по прогрессии, и можно брать, но не по предзаказу.

Serj77777

Мощный маркетинг,но долго она не проживёт.)

Azimut zvuk

"Тем не менее, судя по всему, игра получится как минимум успешнее Concord, другого онлайн-шутера от Sony" ЫЫЫЫЫЫ

Генерал Анатолий

Практически любая новая игра попадает в топ-10 по продажам стима

