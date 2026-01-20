Судьба Concord не грозит? Marathon ворвался в топ-10 бестселлеров Steam

Вчера студия Bungie представила новый трейлер, открыла предзаказы и объявила дату релиза онлайн-шутера Marathon.
Игра уже показывает впечатляющие результаты на этапе предзаказов: несмотря на стоимость в $40, Marathon удалось войти в топ-10 глобальных бестселлеров Steam и занять 6 место в рейтинге продаж в США. Однако говорить о полном успехе преждевременно: в ближайшие недели должно начаться открытое тестирование игры для широкой аудитории, которое покажет реальный потенциал проекта и интерес к нему у пользователей.
Тем не менее, судя по всему, игра получится как минимум успешнее Concord, другого онлайн-шутера от Sony. В своё время он стартовал значительно слабее и никогда не достигал подобных показателей в Steam.
Релиз Marathon состоится 5 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ужас какой. Неужели в это будут играть?
Да я уже купил
Я буду и што?
Я буду
есть такой метод продвижения - самовыкуп. это искусственное повышение позиции товара в рейтингах, за счет имитации высокого спроса и активности покупателей
Типа как стимдек и кс го?
А есть способ имитации "хорошей игры"(т.е. маскировки *овна в конфетку)?🤣 В противном случае это провальная стратегия т.к.
Всё порушит!
Геймеры - необучаемое стадо
ой а теперь вспоминаем какие сырые нынче релизы и сочувствуем предзаказавшим.
деньги в стиме возвращает стим а не издатель
В стиме с этим проблем нет. Но количество дебил, оформивших предзаказ соевого кала от студии с уже обосранной репутацией, ну.. дебилы "радуют" как всегда
А тут тоже транс на трансе? Если нет, то почему его должна была ждать судьба конкорда?
Хейтеркам с диагнозом Конкорд головного мозга, эта новость как серпом по яйкам. ☝🤣
Визуал топ, по геймплею тоже вопросов не имеется, ведь это Банджи. Остаётся дождаться релиза, обзоров, что там по прогрессии, и можно брать, но не по предзаказу.
Мощный маркетинг,но долго она не проживёт.)
"Тем не менее, судя по всему, игра получится как минимум успешнее Concord, другого онлайн-шутера от Sony" ЫЫЫЫЫЫ
Практически любая новая игра попадает в топ-10 по продажам стима