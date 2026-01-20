Судьба Concord не грозит? Marathon ворвался в топ-10 бестселлеров Steam

Вчера студия Bungie представила новый трейлер, открыла предзаказы и объявила дату релиза онлайн-шутера Marathon.

Игра уже показывает впечатляющие результаты на этапе предзаказов: несмотря на стоимость в $40, Marathon удалось войти в топ-10 глобальных бестселлеров Steam и занять 6 место в рейтинге продаж в США. Однако говорить о полном успехе преждевременно: в ближайшие недели должно начаться открытое тестирование игры для широкой аудитории, которое покажет реальный потенциал проекта и интерес к нему у пользователей.

Тем не менее, судя по всему, игра получится как минимум успешнее Concord, другого онлайн-шутера от Sony. В своё время он стартовал значительно слабее и никогда не достигал подобных показателей в Steam.

Релиз Marathon состоится 5 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.