Судя по слухам, предзаказать Marathon от создателей Destiny 2 можно будет уже в феврале

Игрокам Destiny 2 удалось раскопать любопытную информацию. В файлах недавнего обновления игры обнаружилась загадочная строка "v820.offers.entitlements.d2.marathon.preorder". Как ни странно, это может указывать на грядущий запуск предзаказов для другого проекта студии Bungie — шутера Marathon.

Особый интерес вызывает обозначение "v820". Всё дело в том, что подобные метки уже встречались раньше — например, "v810" соответствовала выходу эпизода «Неупокоенный». Так что можно предположить, что "v820" относится к будущему эпизоду Destiny 2 под названием «Ересь», релиз которого намечен на 4 февраля 2025 года.

Если эта догадка верна, то старт предзаказов Marathon может совпасть с выходом «Ереси» или состояться где-то в первом квартале 2025 года. Кстати, по неподтверждённым данным, Bungie планирует установить ценник в 40 долларов за новинку.

Стоит напомнить, что анонс PvP-шутера Marathon состоялся в мае 2023 года. С тех пор в команде разработчиков произошли изменения: в марте этого года к проекту присоединился новый игровой директор, ранее работавший над Valorant. А ещё в интернете ходят слухи, что создание игры идёт не так гладко, как хотелось бы.