Свежая утечка с ЗБТ Marathon раскрывает переработанный интерфейс и новые детали экстракшен-шутера

В сеть просочились новые подробности о Marathon от Bungie после третьего закрытого плейтеста, проходившего с 5 по 7 сентября. Утечка, опубликованная известным инсайдером Deakstiny, раскрывает изменения в геймплее, переработанный интерфейс, новый игровой персонаж и обновлённые карты. Несмотря на строгие условия NDA, изображения и описания успели разлететься по сообществу, хотя Bungie уже активно удаляет материалы, попавшие в сеть.

Согласно информации, в игре появился новый Раннер под кодовым именем Icon. Его способности делают геймплей значительно динамичнее:

Крюк-гарпун — позволяет быстро перемещаться по карте, напоминая механику Патфайндера из Apex Legends.

Рентгеновское зрение — подсвечивает контейнеры с лутом и кратковременно показывает контуры противников, даже через дым.

Дрон-грабитель — выстреливает захватом в игрока и вытягивает самый ценный предмет из его инвентаря, который падает рядом в виде сумки с добычей.

Изменения затронули и карты. В плейтесте был представлен переработанный Outpost с новыми визуальными эффектами и опасной погодной механикой — огненные искры теперь наносят урон и влияют на уровень перегрева персонажа. Вдобавок впервые стала доступна часть корабля UESC Marathon — локация Cryo Archive, выполненная в стиле исследовательского комплекса с пазлами, замками и многоуровневой архитектурой. В утечке также упоминается, что корабль разделён на несколько карт, что может заметно изменить структуру матчей.

Кроме того, Bungie полностью переработала интерфейс фракций, добавив обновлённых советников, детализированные экраны выбора контрактов и кинематографические заставки для всех шести организаций: Cyberacme, Nucaloric, Traxus, MIDA, Arachne и Sekiguchi. Косметические предметы, доступные на прошлых тестах, были временно отключены.

Стоит отметить, что ни один из новых элементов пока не подтверждён официально, а Bungie активно борется с публикацией утечек. Дата выхода Marathon остаётся неизвестной: разработчики по-прежнему планируют выпустить шутер до конца марта 2026 года, однако точные сроки релиза они пока не раскрывают.