Тайны Тау Кита IV: Bungie показала мрачный ролик Recon Shell для Marathon

Студия Bungie представила новый кинематографический трейлер Recon Shell для своего футуристичного шутера Marathon. Видео раскрывает атмосферу проекта и переносит игроков на заброшенную колонию Тау Кита IV.

Marathon позиционируется как PvPvE extraction-шутер, где игроки выступают в роли «Бегунов» — наёмников, отправляющихся в опасные вылазки за ресурсами. Им предстоит не только исследовать территорию и создавать снаряжение, но и сталкиваться с другими игроками, а также враждебными силами безопасности UESC.

Одной из ключевых особенностей станет гибкий кооператив: играть можно как в одиночку, так и в отряде, а также заключать временные союзы прямо во время матчей с помощью голосового чата по близости. Это добавит элемент непредсказуемости и напряжения в каждую вылазку.

Новый ролик делает акцент на мрачной атмосфере и чувстве постоянной угрозы, подчёркивая направление, выбранное разработчиками. Marathon уже доступна для предзаказа на PlayStation 5 и ПК через Steam.