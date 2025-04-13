Три карты, шесть классов и цена ниже $70: превью и детали Marathon от Bungie

После большой презентации PvPvE-шутера Marathon от Bungie в сети появились превью от зарубежных игровых ресурсов. Обозреватели несколько часов поиграли в альфа-версию игры и поделились смешанными впечатлениями.

Многие отмечают, что Marathon, вероятно, самый «премиальный» и отполированный шутер в стиле Escape from Tarkov на рынке. При этом они добавляют, что в игре нет какой-то изюминки, которая бы выделила ее на фоне других тайтлов жанра.

Похвалы удостоилась графика, визуальный стиль, отличная стрельба и система передвижения. Журналисты отметили, что Bungie по-прежнему лучше всех делает шутеры. К недостаткам отнесли возможную нехватку контента на старте.

Остин Вуд, GamesRadarMarathon по-прежнему остается extraction-шутером. Это слишком нишевая и чересчур наказывающая игра, чтобы стать массовым хитом вроде Helldivers 2, но, я верю, она слишком хороша, чтобы просто сгореть, как Concord. Эта игра точно вызовет обсуждения. У нее будут как хейтеры, так и преданные фанаты. Это уже что-то.



Но хорошая игра — еще не значит успешная; даже хорошие игры могут просто умереть. Здесь огромный потенциал для самосаботажа — и в цене, и в боевых пропусках, и в частоте обновлений, и в BattlEye-античите, и во многом другом. И как бы весело это ни было, то, что я видел, нуждается в большем разнообразии и большем количестве целей для достижения.

Подробности Marathon:

Marathon — командный extraction-шутер, где игроки в командах по три человека сражаются за добычу, пытаясь эвакуироваться с карты, противостоя другим игрокам и ИИ-врагам;

При смерти весь собранный лут теряется, но успешная эвакуация позволяет сохранить добычу для будущих матчей;

В Marathon будут представлены фракции, для которых можно выполнять контракты и получать очки — эти очки тратятся на апгрейды героя;

Классы в Marathon называются «Бегунами» — кибернетическими солдатами с уникальными умениями;

На старте будет шесть классов, из которых раскрыты четыре: Locus (танк), Blackbird (разведчик), Glitch (мобильный штурмовик) и Void (охотник с упором на стелс);

Игроки смогут выбрать персонажей со своими способностями и настраивать их экипировку: оружие, импланты, перки и некоторые другие элементы на свой вкус;

В матчах будут динамичные события и смена погоды, чтобы каждый матч ощущался уникально;

Marathon предложит сезонные сюжеты и события, сохраняя важность лора, так что игра не ограничится только мультиплеером;

На релизе Mararhon предложит три карты разного размера, вскоре после запуска Bungie добавит четвертую — корабль UESC Marathon;

Голосового чата по близости в Marathon не будет;

Весь лут и прогресс, включая персональные улучшения и глобальные бонусы (например, увеличение хранилища или ускорение вскрытия чужого лута), будут сбрасываться с каждым сезоном;

Стоимость Marathon разработчики не раскрывают — по словам журналиста Forbes Пола Тасси, цена шутера будет сильно ниже $70 (по слухам, $30-$40).

Marathon поступит в продажу 23 сентября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игру выпустят с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами. 23 апреля начнется закрытое альфа-тестирование для игроков из США и Канады.