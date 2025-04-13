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Marathon 23.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.5 38 оценок

Три карты, шесть классов и цена ниже $70: превью и детали Marathon от Bungie

Simple Jack Simple Jack

После большой презентации PvPvE-шутера Marathon от Bungie в сети появились превью от зарубежных игровых ресурсов. Обозреватели несколько часов поиграли в альфа-версию игры и поделились смешанными впечатлениями.

Многие отмечают, что Marathon, вероятно, самый «премиальный» и отполированный шутер в стиле Escape from Tarkov на рынке. При этом они добавляют, что в игре нет какой-то изюминки, которая бы выделила ее на фоне других тайтлов жанра.

Похвалы удостоилась графика, визуальный стиль, отличная стрельба и система передвижения. Журналисты отметили, что Bungie по-прежнему лучше всех делает шутеры. К недостаткам отнесли возможную нехватку контента на старте.

Остин Вуд, GamesRadarMarathon по-прежнему остается extraction-шутером. Это слишком нишевая и чересчур наказывающая игра, чтобы стать массовым хитом вроде Helldivers 2, но, я верю, она слишком хороша, чтобы просто сгореть, как Concord. Эта игра точно вызовет обсуждения. У нее будут как хейтеры, так и преданные фанаты. Это уже что-то.

Но хорошая игра — еще не значит успешная; даже хорошие игры могут просто умереть. Здесь огромный потенциал для самосаботажа — и в цене, и в боевых пропусках, и в частоте обновлений, и в BattlEye-античите, и во многом другом. И как бы весело это ни было, то, что я видел, нуждается в большем разнообразии и большем количестве целей для достижения.

Подробности Marathon:

  • Marathon — командный extraction-шутер, где игроки в командах по три человека сражаются за добычу, пытаясь эвакуироваться с карты, противостоя другим игрокам и ИИ-врагам;
  • При смерти весь собранный лут теряется, но успешная эвакуация позволяет сохранить добычу для будущих матчей;
  • В Marathon будут представлены фракции, для которых можно выполнять контракты и получать очки — эти очки тратятся на апгрейды героя;
  • Классы в Marathon называются «Бегунами» — кибернетическими солдатами с уникальными умениями;
  • На старте будет шесть классов, из которых раскрыты четыре: Locus (танк), Blackbird (разведчик), Glitch (мобильный штурмовик) и Void (охотник с упором на стелс);
  • Игроки смогут выбрать персонажей со своими способностями и настраивать их экипировку: оружие, импланты, перки и некоторые другие элементы на свой вкус;
  • В матчах будут динамичные события и смена погоды, чтобы каждый матч ощущался уникально;
  • Marathon предложит сезонные сюжеты и события, сохраняя важность лора, так что игра не ограничится только мультиплеером;
  • На релизе Mararhon предложит три карты разного размера, вскоре после запуска Bungie добавит четвертую — корабль UESC Marathon;
  • Голосового чата по близости в Marathon не будет;
  • Весь лут и прогресс, включая персональные улучшения и глобальные бонусы (например, увеличение хранилища или ускорение вскрытия чужого лута), будут сбрасываться с каждым сезоном;
  • Стоимость Marathon разработчики не раскрывают — по словам журналиста Forbes Пола Тасси, цена шутера будет сильно ниже $70 (по слухам, $30-$40).

Marathon поступит в продажу 23 сентября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игру выпустят с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами. 23 апреля начнется закрытое альфа-тестирование для игроков из США и Канады.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
agula98

Через полгодика годик сервера закроют как это обычно и бывает

7
Антон Патриарх Логвинов

Не, у этих всё по-другому. Они через время просто забирают у тебя купленный тобой контент за реальные бабки.

7
Антон Патриарх Логвинов
Журналисты отметили, что Bungie по-прежнему лучше всех делает шутеры

Всей маршруткой ржали до усрачки.

5
vertehwost

И нам теперь за цену ниже 70 баксов аплодировать чтоли? че за тенденция?

4
Добрый_бобер

Эта тенденция называется "Плати деньги, жри, что дают и не тявкай". К сожалению, большинство крупных студий стало придерживаться подобного подхода, отсюда и столько провалов

1
ДЕНИСКА_омск

оно еще и платное...буээ

3
Egik81

Провал Destiny 2 ничему не научил. Ну не умеете вы делать онлайн шутеры.

1
DAFRI

Выглядит Пря очень классно и не обычно. Но играть не буду, потому что экстракшн. Я не любитель подобных игр. У меня больше горело, чем получение удовольствия.

1
Aleksey Aleshka

Норм. Хомяки купят

1
Ellie Williams

69.99?

JustA_NiceGuy
Ellie Williams JustA_NiceGuy

даже это много для неё