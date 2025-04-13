Три карты, шесть классов и цена ниже $70: превью и детали Marathon от Bungie

После большой презентации PvPvE-шутера Marathon от Bungie в сети появились превью от зарубежных игровых ресурсов. Обозреватели несколько часов поиграли в альфа-версию игры и поделились смешанными впечатлениями.
Многие отмечают, что Marathon, вероятно, самый «премиальный» и отполированный шутер в стиле Escape from Tarkov на рынке. При этом они добавляют, что в игре нет какой-то изюминки, которая бы выделила ее на фоне других тайтлов жанра.
Похвалы удостоилась графика, визуальный стиль, отличная стрельба и система передвижения. Журналисты отметили, что Bungie по-прежнему лучше всех делает шутеры. К недостаткам отнесли возможную нехватку контента на старте.
Остин Вуд, GamesRadarMarathon по-прежнему остается extraction-шутером. Это слишком нишевая и чересчур наказывающая игра, чтобы стать массовым хитом вроде Helldivers 2, но, я верю, она слишком хороша, чтобы просто сгореть, как Concord. Эта игра точно вызовет обсуждения. У нее будут как хейтеры, так и преданные фанаты. Это уже что-то.
Но хорошая игра — еще не значит успешная; даже хорошие игры могут просто умереть. Здесь огромный потенциал для самосаботажа — и в цене, и в боевых пропусках, и в частоте обновлений, и в BattlEye-античите, и во многом другом. И как бы весело это ни было, то, что я видел, нуждается в большем разнообразии и большем количестве целей для достижения.
Подробности Marathon:
- Marathon — командный extraction-шутер, где игроки в командах по три человека сражаются за добычу, пытаясь эвакуироваться с карты, противостоя другим игрокам и ИИ-врагам;
- При смерти весь собранный лут теряется, но успешная эвакуация позволяет сохранить добычу для будущих матчей;
- В Marathon будут представлены фракции, для которых можно выполнять контракты и получать очки — эти очки тратятся на апгрейды героя;
- Классы в Marathon называются «Бегунами» — кибернетическими солдатами с уникальными умениями;
- На старте будет шесть классов, из которых раскрыты четыре: Locus (танк), Blackbird (разведчик), Glitch (мобильный штурмовик) и Void (охотник с упором на стелс);
- Игроки смогут выбрать персонажей со своими способностями и настраивать их экипировку: оружие, импланты, перки и некоторые другие элементы на свой вкус;
- В матчах будут динамичные события и смена погоды, чтобы каждый матч ощущался уникально;
- Marathon предложит сезонные сюжеты и события, сохраняя важность лора, так что игра не ограничится только мультиплеером;
- На релизе Mararhon предложит три карты разного размера, вскоре после запуска Bungie добавит четвертую — корабль UESC Marathon;
- Голосового чата по близости в Marathon не будет;
- Весь лут и прогресс, включая персональные улучшения и глобальные бонусы (например, увеличение хранилища или ускорение вскрытия чужого лута), будут сбрасываться с каждым сезоном;
- Стоимость Marathon разработчики не раскрывают — по словам журналиста Forbes Пола Тасси, цена шутера будет сильно ниже $70 (по слухам, $30-$40).
Marathon поступит в продажу 23 сентября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игру выпустят с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами. 23 апреля начнется закрытое альфа-тестирование для игроков из США и Канады.
Через полгодика годик сервера закроют как это обычно и бывает
Не, у этих всё по-другому. Они через время просто забирают у тебя купленный тобой контент за реальные бабки.
Всей маршруткой ржали до усрачки.
И нам теперь за цену ниже 70 баксов аплодировать чтоли? че за тенденция?
Эта тенденция называется "Плати деньги, жри, что дают и не тявкай". К сожалению, большинство крупных студий стало придерживаться подобного подхода, отсюда и столько провалов
оно еще и платное...буээ
Провал Destiny 2 ничему не научил. Ну не умеете вы делать онлайн шутеры.
Выглядит Пря очень классно и не обычно. Но играть не буду, потому что экстракшн. Я не любитель подобных игр. У меня больше горело, чем получение удовольствия.
Норм. Хомяки купят
69.99?
даже это много для неё