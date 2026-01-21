У Marathon снова утечка: почти 7 минут геймплея раскрывают вступление нового шутера Bungie

Будущий экшен Marathon вновь оказался в центре утечек. Несмотря на то что релиз игры запланирован лишь на март, в сети появился новый геймплейный ролик продолжительностью почти семь минут, демонстрирующий полную вводную миссию проекта.

Bungie уже объявила точную дату выхода и открыла предзаказы, параллельно запустив закрытое тестирование для ограниченного круга игроков. Однако сохранить секреты не удалось.

Примечательно, что именно эта вступительная миссия уже появлялась в сети в конце 2025 года, но теперь ролик всплыл снова — в более цельном и наглядном виде. Видео позволяет оценить подачу сюжета, темп геймплея и общее направление обновлённого Marathon.

Не исключено, что запись будет оперативно удалена по требованию правообладателя, поэтому заинтересованным фанатам советуют не откладывать просмотр. Утечки лишь подогревают интерес к одному из самых загадочных проектов Bungie последних лет.