Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4 105 оценок

У Marathon снова утечка: почти 7 минут геймплея раскрывают вступление нового шутера Bungie

butcher69 butcher69

Будущий экшен Marathon вновь оказался в центре утечек. Несмотря на то что релиз игры запланирован лишь на март, в сети появился новый геймплейный ролик продолжительностью почти семь минут, демонстрирующий полную вводную миссию проекта.

Bungie уже объявила точную дату выхода и открыла предзаказы, параллельно запустив закрытое тестирование для ограниченного круга игроков. Однако сохранить секреты не удалось.

Примечательно, что именно эта вступительная миссия уже появлялась в сети в конце 2025 года, но теперь ролик всплыл снова — в более цельном и наглядном виде. Видео позволяет оценить подачу сюжета, темп геймплея и общее направление обновлённого Marathon.

Marathon выйдет 5 марта: Bungie официально объявила дату релиза и раскрыла состав Deluxe-издания

Не исключено, что запись будет оперативно удалена по требованию правообладателя, поэтому заинтересованным фанатам советуют не откладывать просмотр. Утечки лишь подогревают интерес к одному из самых загадочных проектов Bungie последних лет.

Комментарии:  9
borsic

Ничего страшного эта хрень никому не интересна и почти наверняка провалится.

8
нитгитлистер

компенты почитай тут уже половина ПГ прогрелась прикупить её))

3
borsic нитгитлистер

Не понима, этих пвпве шутеров столько, а нормальных пару всего. И эта на нормальный непохожа.

3
Tooru98

так же писали и о ARK Raiders ....

В целом стилистика прикольная мне нрав как и арк райдерс.

1
Рикочико

Ммм какая панкушка прикольная.

3
FumblingLysanias

Пятикратно переваренный...

Тухлые вбросы с "утечками" - жалкие потуги на "прогрев" смехотворны!

3
Aleksey Aleshka

Что за нечто на скрине?

1
White Dope

Чморафон. 🤢💩