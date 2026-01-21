У Marathon снова утечка: почти 7 минут геймплея раскрывают вступление нового шутера Bungie

Будущий экшен Marathon вновь оказался в центре утечек. Несмотря на то что релиз игры запланирован лишь на март, в сети появился новый геймплейный ролик продолжительностью почти семь минут, демонстрирующий полную вводную миссию проекта.
Bungie уже объявила точную дату выхода и открыла предзаказы, параллельно запустив закрытое тестирование для ограниченного круга игроков. Однако сохранить секреты не удалось.
Примечательно, что именно эта вступительная миссия уже появлялась в сети в конце 2025 года, но теперь ролик всплыл снова — в более цельном и наглядном виде. Видео позволяет оценить подачу сюжета, темп геймплея и общее направление обновлённого Marathon.
Не исключено, что запись будет оперативно удалена по требованию правообладателя, поэтому заинтересованным фанатам советуют не откладывать просмотр. Утечки лишь подогревают интерес к одному из самых загадочных проектов Bungie последних лет.
Ничего страшного эта хрень никому не интересна и почти наверняка провалится.
компенты почитай тут уже половина ПГ прогрелась прикупить её))
Не понима, этих пвпве шутеров столько, а нормальных пару всего. И эта на нормальный непохожа.
так же писали и о ARK Raiders ....
В целом стилистика прикольная мне нрав как и арк райдерс.
Ммм какая панкушка прикольная.
Пятикратно переваренный...
Тухлые вбросы с "утечками" - жалкие потуги на "прогрев" смехотворны!
Что за нечто на скрине?
Чморафон. 🤢💩