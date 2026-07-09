Уволенный после обвинений в домогательствах бывший директор Bungie урегулировал спор с Sony и вернулся в титры Marathon

Бывший директор Bungie Кристофер Барретт, уволенный в 2024 году после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны нескольких сотрудниц, сообщил, что достиг соглашения с Sony и Bungie по своему судебному иску.

Барретт утверждал, что компании уволили его, чтобы избежать выплаты денежных средств, которые, по его мнению, полагались ему после приобретения Bungie компанией Sony. Иск был урегулирован во внесудебном порядке, а сам Барретт заявил, что «очень доволен результатом».

Одним из условий соглашения стало то, что Барретт был указан в титрах Marathon как Original Game Director («оригинальный игровой директор»). При этом детали достигнутого соглашения, включая возможные финансовые выплаты, стороны не раскрывают.

Напомним, в 2024 году Bungie объявила об увольнении Барретта после внутреннего расследования. Компания заявляла, что причиной стали случаи ненадлежащего поведения по отношению к сотрудницам. Сам Барретт отрицал выдвинутые против него обвинения и впоследствии обратился в суд с иском против Bungie и Sony.