В базе данных Steam нашли намек на скорый старт предзаказов Marathon от Bungie

Недавние изменения в базе данных Steam указывают на то, что Bungie готовится раскрыть новые детали о Marathon. В списке Steam для игры появились неизвестные «типы приложений», которые могут быть связаны с разными изданиями или DLC. Этот подход соответствует стратегии Bungie с Destiny 2

, где дополнения часто выходят с несколькими версиями и сезонными пропусками. Последние слухи говорят о возможном апрельском шоукейсе, где разработчики расскажут о проекте подробнее.

Джефф Грабб из Giant Bomb еще в феврале утверждал, что Bungie традиционно проводит собственные презентации, и Marathon не станет исключением. Пока студия молчит, но активно тестирует игру — в октябре 2024-го директор Джо Зиглер анонсировал расширение плейтестов.

Напомним, что Marathon станет не прямым продолжением классической серии, а новым проектом с эмерджентным повествованием. Однако Bungie бесплатно выпустила оригинальную трилогию Marathon на PC, позволяя игрокам познакомиться с истоками своих идей, многие из которых нашли отражение даже в Halo.