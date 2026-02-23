В Marathon читеров будут банить навсегда: Bungie объявила, что никаких вторых шансов не будет

В последние годы игровая индустрия все чаще сталкивается с проблемой недобросовестных игроков, использующих читы и эксплойты. Для разработчиков многопользовательских игр борьба с читерством часто выходит на первый план, и студия Bungie решила действовать на опережение.

Создатели Destiny анонсировали жесткую политику в отношении читеров в своем будущем шутере Marathon. В официальном аккаунте игры в соцсети X представители студии рассказали, что вкладывают значительные ресурсы в сетевое взаимодействие и безопасность игры. Среди технических мер - выделенные серверы, функция восстановления после разрыва соединения, а также ряд других способов ограничить возможности для взлома.

Однако главной новостью стало беспрецедентное правило: Bungie заявляет, что не будет давать читерам "второго шанса". Любой, кого уличат в использовании запрещенного ПО или эксплойтов, получит бан навсегда. Судя по реакции в комментариях, сообщество поддерживает такой безжалостный подход.

Пока не уточняется, каким именно образом студия планирует полностью отрезать нарушителям путь обратно в игру. Подобная формулировка намекает на возможность аппаратных блокировок (бан по уникальным идентификаторам железа), что является одним из самых суровых видов наказания.

Конечно, даже столь жесткие меры не смогут на 100% искоренить читерство - оно неизбежно в любой онлайн-игре. Но нулевая толерантность к нарушителям, которую демонстрирует Bungie, вселяет надежду, что Marathon станет одной из самых защищенных и честных игр на рынке.