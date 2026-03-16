В Marathon начнут тестировать режим для двух игроков

Разработчики из Bungie объявили о новом эксперименте в шутере Marathon. Уже с 18 марта в игре начнётся тестирование отдельного режима для двух игроков, о котором давно просили фанаты.

По словам геймдиректора Джо Зиглера, испытание продлится примерно две недели, однако сроки могут измениться в зависимости от того, как пройдёт тест и какие отзывы оставят игроки.

На первом этапе режим будет доступен только на карте Perimeter. При этом участвовать смогут лишь заранее сформированные команды из двух человек — зайти в матч в одиночку и автоматически найти напарника через подбор игроков не получится.

Разработчики отмечают, что режим носит экспериментальный характер, поэтому возможны различные технические шероховатости. Команда хочет понять, как формат для двух игроков повлияет на баланс игры, включая способности персонажей, оружие и поведение противников.

Если тестирование окажется успешным, Bungie может в будущем расширить этот формат и добавить его в игру на постоянной основе.