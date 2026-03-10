В Marathon новые игроки смогут пройти все квесты и собрать достижения в любое время

Студия Bungie рассказала о своём новом экстракшн-шутере Marathon и о том, как она учла ошибки с удалением контента в Destiny 2. Креативный директор игры Джулия Нардин объяснила, что Marathon будет строиться так, чтобы игроки могли присоединяться к игре в любой момент и не теряли доступ к важным квестам и сюжетным линиям.

«Мы хотим, чтобы игроки могли проходить все приоритетные задания и собирать достижения в любое время, не пропуская ключевые события истории», — говорит Нардин.

Игра будет продолжать развивать сюжет через сезонные обновления, но весь основной контент останется доступным для всех, включая тех, кто присоединился позже. Это значит, что новые игроки смогут изучить мир игры, выполнять квесты, собирать коллекции и достижения, независимо от того, когда они начали играть.

Сюжет Marathon разворачивается на заброшенной колонии на планете Тау Кети IV. Игроки будут исследовать её, собирать предметы, аудиозаписи и текстовые файлы, чтобы восстановить историю колонии. Контракты от разных фракций направляют игрока в различные уголки мира, помогая раскрывать сюжет и взаимодействовать с персонажами.

Нардин подчеркнула, что Bungie учла опыт Destiny 2, где при расширении Beyond Light часть контента была удалена. В Marathon игроки не столкнутся с подобными ограничениями и смогут в любой момент окунуться в историю игры.