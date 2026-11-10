В Marathon переработают карту и добавят новые режимы

Bungie показала обновление Symbiosis для научно-фантастического эвакуационного шутера Marathon: переработанную локацию Perimeter, PvE-режим Expedition, PvP-бету Deathmatch и новую оболочку бегуна Bishop.

В ролике демонстрируется обновлённая Perimeter с новыми точками интереса и изменённым обликом карты. Игрокам предстоит исследовать затерянную колонию на Тау Кита IV, добывать ценную добычу и выживать в опасных вылазках.

Главной новинкой станет Expedition — PvE-режим, а Deathmatch позволит опробовать соревновательные сражения в формате PvP-беты. Также в Symbiosis появится оболочка бегуна Bishop.

Обновление Symbiosis выйдет 8 декабря на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в Steam.