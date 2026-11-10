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Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
3.9 268 оценок

В Marathon переработают карту и добавят новые режимы

GameTrailers GameTrailers

Bungie показала обновление Symbiosis для научно-фантастического эвакуационного шутера Marathon: переработанную локацию Perimeter, PvE-режим Expedition, PvP-бету Deathmatch и новую оболочку бегуна Bishop.

В ролике демонстрируется обновлённая Perimeter с новыми точками интереса и изменённым обликом карты. Игрокам предстоит исследовать затерянную колонию на Тау Кита IV, добывать ценную добычу и выживать в опасных вылазках.

Главной новинкой станет Expedition — PvE-режим, а Deathmatch позволит опробовать соревновательные сражения в формате PvP-беты. Также в Symbiosis появится оболочка бегуна Bishop.

Обновление Symbiosis выйдет 8 декабря на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в Steam.

Трейлеры 28
12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Egik81

А может пора все-таки признать что она мертва.

8
Azimut zvuk

Какие упрямые,ну по сути что им делать остаётся, дальше возиться с этим трупом.

3
Ramonruns

перемешивая дерьмо оно дерьмом быть не престанет

1
Даздрасен Дыклоп

В морг.

1