В Marathon появится полноценный PvE-режим - Bungie раскрыла первые подробности

Bungie официально подтвердила, что в Marathon появится полноценный PvE-режим. Его запуск запланирован вместе с третьим сезоном, который стартует 22 сентября. Перед этим разработчики протестируют новые механики в экспериментальном режиме Vault Breaker, доступном с 21 июля по 4 августа.

В Vault Breaker игрокам предстоит исследовать опасные хранилища на карте Cryo Archive. Режим получит собственную систему прогрессии, поэтому заработанные в нём награды нельзя будет перенести в основную игру. Именно на основе отзывов участников Bungie намерена дорабатывать полноценный PvE-контент.

Такой шаг выглядит логичным на фоне интереса сообщества к альтернативным форматам игры. Marathon изначально создавалась как PvPvE-шутер, однако отдельный режим без обязательного противостояния с другими игроками может привлечь новую аудиторию. Особенно учитывая, что в Steam ежедневный пиковый онлайн проекта сейчас держится на уровне примерно 5–10 тысяч пользователей. Судя по планам Bungie, студия рассчитывает не просто расширить набор активностей, а сделать PvE одним из ключевых направлений развития Marathon.