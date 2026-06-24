В Marathon появится PvE-режим, но без главной особенности extraction-шутеров

Bungie раскрыла подробности Vault Breaker — нового PvE-режима для Marathon, который станет частью июльского обновления. Однако поклонников extraction-шутеров может ждать неожиданность: режим фактически отказывается от одной из ключевых механик жанра.

Vault Breaker отправит игроков на рейды в локацию Cryo Archive — самый сложный регион игры, доступный в одиночку, вдвоём или в составе полноценной команды. Во время вылазки игрокам предстоит зачищать серию всё более опасных хранилищ, постепенно усиливая своих персонажей и продвигаясь к главной цели — таинственному существу, скрывающемуся в финальном хранилище.

Главная особенность режима заключается в системе прогрессии. В отличие от стандартного extraction-геймплея, после успешной эвакуации игроки не смогут забрать найденное оружие, экипировку или лут. Единственной наградой станет специальная валюта под названием Vault Data.

Эти данные можно обменивать на улучшения для специальных комплектов снаряжения Sponsored Kits, созданных исключительно для режима Vault Breaker. Таким образом, прогресс остаётся внутри самого PvE-режима и не влияет напрямую на основную экономику игры.

В Bungie объясняют решение желанием дать игрокам возможность исследовать Cryo Archive без риска разрушить баланс игры слишком большим количеством редкой добычи. Однако такой подход уже вызывает вопросы у сообщества, поскольку сбор и вынос ценных предметов считается одной из фундаментальных особенностей extraction-шутеров.