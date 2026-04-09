В Marathon завелось слишком большое количество читеров, разработчики обещают эффективнее ловить нарушителей

Релиз научно-фантастического шутера Marathon от Bungie состоялся 5 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра получила от критиков 82 балла из 100, однако пользовательский рейтинг на Metacritic составляет лишь 5,7 балла. Одной из главных причин низких оценок стало большое количество недобросовестных игроков, на что пожаловались как обычные геймеры, так и популярные стримеры.

В социальных сетях пользователи выразили недовольство тем, что читеры особенно часто встречаются в рейтинговых матчах и другом эндгейм-контенте. При этом многие игроки могут даже не замечать нарушителей, но те, кто доходит до высоких уровней, сталкиваются с ними регулярно. Кроме того, недобросовестные игроки занимаются выслеживанием контент-мейкеров в реальном времени, чтобы помешать им, и открыто обсуждают использование запрещённых программ в голосовом чате, будучи уверенными в безнаказанности.

Среди требований сообщества — внедрение системы возврата потерянного снаряжения и прогресса после матчей с читерами, а также упрощение и ускорение процесса подачи жалоб.

Bungie оперативно отреагировала на критику. Разработчики заявили, что усилят меры по борьбе с недобросовестными игроками, и на момент публикации новости уже внедрили часть запланированных изменений. Детали обновлений не раскрываются, но ожидается, что они затронут как систему обнаружения читов, так и механизмы наказания нарушителей.