Marathon март 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4 101 оценка

В сети появился новый трейлер Marathon - релиз игры состоится 5 марта

AceTheKing AceTheKing

На странице игры Marathon в магазине Xbox появился трейлер, в котором указана конкретная дата релиза - 5 марта. В ролике также был показан состав расширенного издания игры под названием Midnight Decay, включающего набор косметических скинов.

Хотя сам трейлер был оперативно удален, в сети осталась его экранная запись, на которой хорошо видно содержание трейлера. Ранее студия Bungie сообщала лишь о том, что шутер выйдет в марте, не уточняя конкретного числа.

Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:
Beckinsale

Лучший инсайдер трейлеров всего интернета всегда при работе.

Вован легенда.

Когда ты думаешь что игра в 26 году хуже выглядит не может, но кто-то с телефоном убеждает тебя в этом наглядно. Особенно когда с прицела на 0.48 стреляет, там просто здоровенный пиксель на весь экран, еще и розово-фиолетовый XD

3
Avtor-avtora

Что то не сильно он отличается от того что было анонсировано ранее ))

saiditsme

Пвп режим из Дестини2 снова в деле?

xElvin

ля, Какая же залупа

SaDaR

Я достаточно нейтрально отношусь к ярким цветам, но тут писец просто