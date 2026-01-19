В сети появился новый трейлер Marathon - релиз игры состоится 5 марта

На странице игры Marathon в магазине Xbox появился трейлер, в котором указана конкретная дата релиза - 5 марта. В ролике также был показан состав расширенного издания игры под названием Midnight Decay, включающего набор косметических скинов.
Хотя сам трейлер был оперативно удален, в сети осталась его экранная запись, на которой хорошо видно содержание трейлера. Ранее студия Bungie сообщала лишь о том, что шутер выйдет в марте, не уточняя конкретного числа.
Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Лучший инсайдер трейлеров всего интернета всегда при работе.
Вован легенда.
Когда ты думаешь что игра в 26 году хуже выглядит не может, но кто-то с телефоном убеждает тебя в этом наглядно. Особенно когда с прицела на 0.48 стреляет, там просто здоровенный пиксель на весь экран, еще и розово-фиолетовый XD
Что то не сильно он отличается от того что было анонсировано ранее ))
Пвп режим из Дестини2 снова в деле?
ля, Какая же залупа
Я достаточно нейтрально отношусь к ярким цветам, но тут писец просто