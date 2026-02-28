ЧАТ ИГРЫ
об игре
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4.1 128 оценок

Valve назвала бета-тест Marathon самой популярной демо версией Steam Next Fest

IKarasik IKarasik

В разгар февральского фестиваля демоверсий Steam Next Fest компания Valve подвела промежуточные итоги и назвала самые популярные проекты события. Лидером неожиданно стала серверная бета Marathon от Bungie — при том что формально это не совсем демо в привычном понимании.

Речь идёт о режиме Server Slam — масштабном стресс-тесте серверов перед релизом, назначенным на 5 марта. Участникам открыли часть контента: несколько зон колонии Тау Кита IV, пять фракций, систему прокачки и другие элементы. По сути, это урезанная версия полной игры, запущенная для проверки технической готовности.

Однако Valve включила Server Slam в общий рейтинг демоверсий фестиваля — и именно Marathon возглавила список самых популярных проектов.

В первый же день бета привлекла более 143 тысяч одновременных игроков в Steam. Для сравнения, многие инди-проекты, участвующие в Steam Next Fest, не рассчитывают даже на малую долю такой аудитории.

По данным Valve, десятка лидеров выглядит так:

  1. Marathon
  2. Burglin' Gnomes
  3. Windrose
  4. Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
  5. Far Far West
  6. Outbound
  7. John Carpenter's Toxic Commando
  8. Wanderburg
  9. Fate Trigger
  10. Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite

Формально Server Slam действительно даёт бесплатный доступ к ограниченной версии игры — что соответствует базовому определению демо. Но по масштабу, бюджету и маркетинговой поддержке проект Bungie заметно выделяется на фоне остальных участников фестиваля.

Steam Next Fest завершится 2 марта, и у других проектов ещё есть время подняться в рейтинге. Тем не менее уже сейчас ясно: запуск Marathon оказался громким — даже если вопрос о том, считать ли его «демкой», остаётся открытым.

8
14
Комментарии:  14
ОгурчикЮрец

Пробовал этот марафон. Для меня это шляпа, уже писал почему.

А что понравилось, выживач про пиратов.

6
Лидер Мур

не удивительно что киберспортивная игра тебе не зашла, а игрушка для копа изичная зашла, бегать веточки собирать от кабанчиков отбиваться это каждый васян может, но релиз этой игры может и не быть в этом году так к слову, но потанцевал есть т.к скопировали механики с лучших копов

1
Ежик Шедоу Лидер Мур

чисто под пиво. Или в данном случае под кружку рома

Лидер Мур Ежик Шедоу

игру делают узбеки, так что: кумыс

Aristant_33

Марафон ждёт участь конкорда

2
Niphestotel

Смотрел ролики рекламные, думал красиво сделано, смотрел стрим - все обычно)

1
Neko-Aheron

Помню одну игру, которая тоже взлетела на фоне того, что была бесплатной ( ну там она F2P была ) https://www.playground.ru/highguard/news/posle_massovyh_uvolnenij_nad_highguard_rabotaet_menshe_20_chelovek_tencent_svernula_finansirovanie-1827373

1
ОгурчикЮрец

Так у этого недоразумения, был открытый тест? Перед релизом?

1
Neko-Aheron ОгурчикЮрец
Руководство Highguard отказалось от публичных тестов перед релизом в стиле Apex Legends
Лидер Мур Neko-Aheron

в обе играл, Highguard скипнул через 10 минут, хотя она визуально норм, но режим игры днище, а вот в марафон уже наиграл около 10 часов, игру точно ждет успех, скорее всего будет около овервотча в районе 50-100к онлайна долгое время, думаю для игры за 40 баксов это успех 100%, но не стоит забывать что в отличии от арка это очень киберспортивная игра, тут никаких доншут и т.д, я сегодня 6 отрядов выкосил что бы выйти с карты, а карта маленькая по меркам того же арка, так что игра по сути для опытных кентиков которые откатали в апексе условно 500 часов, вот они будут рубится по кд, а если ты думаешь зайду поиграю по фанчику, то просто сольешься пару раз как нуб и удалишь игру, потому что это реальность киберспорта

1
Пользователь ВКонтакте

Чем это "неожиданно"? // Дёня Матросов

1
Лидер Мур

уже почти 15 лвл апнул, уже стало скучно, т.к всего 2 карты доступны, интересно на релизе они сколько планируют добавить, если только одну ( которая сейчас там виднеется, но не доступна ) то это оч грустно будет, ну и кста хиллер имба, как в апексе дрончик ( только их можно прям 3 заспавнить для каждого )

1
Wing42

И чё?

1
Пользователь ВКонтакте

Марафон это конкорд 2.0 такой-же успех будет // Seryoga Victorovich