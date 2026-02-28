Valve назвала бета-тест Marathon самой популярной демо версией Steam Next Fest

В разгар февральского фестиваля демоверсий Steam Next Fest компания Valve подвела промежуточные итоги и назвала самые популярные проекты события. Лидером неожиданно стала серверная бета Marathon от Bungie — при том что формально это не совсем демо в привычном понимании.

Речь идёт о режиме Server Slam — масштабном стресс-тесте серверов перед релизом, назначенным на 5 марта. Участникам открыли часть контента: несколько зон колонии Тау Кита IV, пять фракций, систему прокачки и другие элементы. По сути, это урезанная версия полной игры, запущенная для проверки технической готовности.

Однако Valve включила Server Slam в общий рейтинг демоверсий фестиваля — и именно Marathon возглавила список самых популярных проектов.

В первый же день бета привлекла более 143 тысяч одновременных игроков в Steam. Для сравнения, многие инди-проекты, участвующие в Steam Next Fest, не рассчитывают даже на малую долю такой аудитории.

По данным Valve, десятка лидеров выглядит так:

Marathon Burglin' Gnomes Windrose Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors Far Far West Outbound John Carpenter's Toxic Commando Wanderburg Fate Trigger Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite

Формально Server Slam действительно даёт бесплатный доступ к ограниченной версии игры — что соответствует базовому определению демо. Но по масштабу, бюджету и маркетинговой поддержке проект Bungie заметно выделяется на фоне остальных участников фестиваля.

Steam Next Fest завершится 2 марта, и у других проектов ещё есть время подняться в рейтинге. Тем не менее уже сейчас ясно: запуск Marathon оказался громким — даже если вопрос о том, считать ли его «демкой», остаётся открытым.