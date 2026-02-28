Valve назвала бета-тест Marathon самой популярной демо версией Steam Next Fest

В разгар февральского фестиваля демоверсий Steam Next Fest компания Valve подвела промежуточные итоги и назвала самые популярные проекты события. Лидером неожиданно стала серверная бета Marathon от Bungie — при том что формально это не совсем демо в привычном понимании.
Речь идёт о режиме Server Slam — масштабном стресс-тесте серверов перед релизом, назначенным на 5 марта. Участникам открыли часть контента: несколько зон колонии Тау Кита IV, пять фракций, систему прокачки и другие элементы. По сути, это урезанная версия полной игры, запущенная для проверки технической готовности.
Однако Valve включила Server Slam в общий рейтинг демоверсий фестиваля — и именно Marathon возглавила список самых популярных проектов.
В первый же день бета привлекла более 143 тысяч одновременных игроков в Steam. Для сравнения, многие инди-проекты, участвующие в Steam Next Fest, не рассчитывают даже на малую долю такой аудитории.
По данным Valve, десятка лидеров выглядит так:
- Marathon
- Burglin' Gnomes
- Windrose
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
- Far Far West
- Outbound
- John Carpenter's Toxic Commando
- Wanderburg
- Fate Trigger
- Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite
Формально Server Slam действительно даёт бесплатный доступ к ограниченной версии игры — что соответствует базовому определению демо. Но по масштабу, бюджету и маркетинговой поддержке проект Bungie заметно выделяется на фоне остальных участников фестиваля.
Steam Next Fest завершится 2 марта, и у других проектов ещё есть время подняться в рейтинге. Тем не менее уже сейчас ясно: запуск Marathon оказался громким — даже если вопрос о том, считать ли его «демкой», остаётся открытым.
Пробовал этот марафон. Для меня это шляпа, уже писал почему.
А что понравилось, выживач про пиратов.
не удивительно что киберспортивная игра тебе не зашла, а игрушка для копа изичная зашла, бегать веточки собирать от кабанчиков отбиваться это каждый васян может, но релиз этой игры может и не быть в этом году так к слову, но потанцевал есть т.к скопировали механики с лучших копов
чисто под пиво. Или в данном случае под кружку рома
игру делают узбеки, так что: кумыс
Марафон ждёт участь конкорда
Смотрел ролики рекламные, думал красиво сделано, смотрел стрим - все обычно)
Помню одну игру, которая тоже взлетела на фоне того, что была бесплатной ( ну там она F2P была ) https://www.playground.ru/highguard/news/posle_massovyh_uvolnenij_nad_highguard_rabotaet_menshe_20_chelovek_tencent_svernula_finansirovanie-1827373
Так у этого недоразумения, был открытый тест? Перед релизом?
в обе играл, Highguard скипнул через 10 минут, хотя она визуально норм, но режим игры днище, а вот в марафон уже наиграл около 10 часов, игру точно ждет успех, скорее всего будет около овервотча в районе 50-100к онлайна долгое время, думаю для игры за 40 баксов это успех 100%, но не стоит забывать что в отличии от арка это очень киберспортивная игра, тут никаких доншут и т.д, я сегодня 6 отрядов выкосил что бы выйти с карты, а карта маленькая по меркам того же арка, так что игра по сути для опытных кентиков которые откатали в апексе условно 500 часов, вот они будут рубится по кд, а если ты думаешь зайду поиграю по фанчику, то просто сольешься пару раз как нуб и удалишь игру, потому что это реальность киберспорта
Чем это "неожиданно"? // Дёня Матросов
уже почти 15 лвл апнул, уже стало скучно, т.к всего 2 карты доступны, интересно на релизе они сколько планируют добавить, если только одну ( которая сейчас там виднеется, но не доступна ) то это оч грустно будет, ну и кста хиллер имба, как в апексе дрончик ( только их можно прям 3 заспавнить для каждого )
И чё?
Марафон это конкорд 2.0 такой-же успех будет // Seryoga Victorovich