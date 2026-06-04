Владельцев Marathon Deluxe Edition ждёт неприятный сюрприз после окончания бесплатной недели

Компания Sony обновила описание Marathon после того, как игроки начали массово покупать сильно уценённое Deluxe-издание во время бесплатной недели доступа к шутеру.

После запуска открытого пробного периода и старта второго сезона пользователи заметили, что Deluxe Edition можно приобрести всего за 14 долларов. Согласно первоначальному описанию в магазине, комплект включал саму игру, наборы обликов, премиальный пропуск наград и другой дополнительный контент.

Однако позже Sony добавила уточнение. Компания заявила, что игроки, которые получили доступ к Marathon только через бесплатную неделю и не приобрели базовую версию отдельно, после завершения акции не смогут продолжить играть. Покупка Deluxe Edition в данном случае предоставляет доступ лишь к бонусному контенту, а для дальнейшей игры потребуется отдельно приобрести стандартное издание.

Судя по отзывам игроков, ситуация возникла из-за того, что в магазине отсутствует отдельное обновление до Deluxe-версии. Владельцам игры предлагалось купить специальную версию по сниженной цене, и эта скидка по ошибке оказалась доступна также участникам бесплатной недели.

В сообществе решение Sony вызвало недовольство. Многие считают, что компания должна либо сохранить доступ к игре для тех, кто воспользовался предложением, либо автоматически вернуть деньги всем пользователям, купившим Deluxe Edition в период акции.

Особенно часто игроки критикуют отсутствие автоматических возвратов и опасаются, что часть покупателей может узнать об ограничениях только после окончания бесплатного периода, когда доступ к Marathon будет закрыт.