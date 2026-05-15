Во втором сезоне Marathon появятся сразу два новых PvE режима

Bungie раскрыла первые подробности второго сезона Marathon под названием Nightfall, который стартует 2 июня. Главным нововведением станут два экспериментальных PvE-режима — ранее студия избегала подобных форматов, делая ставку исключительно на PvPvE-экстракшен.

Первый режим появится вместе с запуском сезона и будет описываться как «лёгкий PvE»: основной акцент сделают на сражениях против окружения, но элементы PvP всё ещё сохранятся. Второй режим выйдет позже по ходу сезона и предложит уже полноценный кооперативный PvE-опыт, где игроки смогут вместе выполнять задачи и развивать прогресс между матчами.

В Bungie признали, что продолжают экспериментировать с форматами игры. Разработчики не исключают появления в будущем даже более чистого PvP-режима, если тесты окажутся успешными.

Помимо новых активностей, сезон Nightfall добавит переработанные зоны, новые оболочки Runner, а также контент с упором на «странную научную фантастику» и необычные игровые механики.

Также Bungie поделилась планами на следующие сезоны Marathon:

третий сезон сосредоточится на переработке стартового опыта и улучшении уже существующего контента;

четвёртый углубит механику эвакуаций;

пятый будет направлен на развитие общего PvPvE-мира игры.

Ранее студия заявляла, что не хотела делать PvE-режимы, поскольку они лишают extraction-шутер непредсказуемости. Однако на фоне снижения онлайна и запросов сообщества Bungie всё же решила изменить подход.