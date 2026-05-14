Второй сезон Marathon стартует 2 июня и полностью обнулит прогресс игроков

Bungie объявила, что второй сезон extraction-шутера Marathon под названием Nightfall начнётся 2 июня 2026 года. Вместе с запуском сезона игроков ждёт масштабный сброс прогресса — один из самых спорных элементов игры с момента её релиза.

Разработчики подтвердили, что с началом нового сезона будут полностью обнулены уровни персонажа, рейтинговый прогресс, фракции, внутриигровая валюта, инвентарь, содержимое хранилища и большая часть сезонных наград. Фактически игрокам придётся начинать заново почти с пустого аккаунта.

При этом часть прогресса всё же сохранится. Bungie не будет сбрасывать испытания Codex, разблокировки фракций, Rewards Pass и некоторые постоянные достижения персонажа.

Перед стартом второго сезона студия также внесёт ряд изменений в текущий контент. Начиная с 21 мая рейд Cryo Archive станет доступен ежедневно, а игроки смогут получать бесплатный набор для попытки прохождения каждый день вместо одного раза за выходные.

Кроме того, Bungie усилит активность врагов UESC на нескольких картах, увеличит количество столкновений с Wardens и добавит новые угрозы в некоторых регионах. Взамен игрокам обещают более ценные награды и гарантированные события во время матчей.

Разработчики также готовят балансные изменения, включая корректировку способностей персонажей и снижение дистанции обнаружения игрока противниками.

Сезонный вайп станет крупнейшей проверкой для Marathon с момента выхода игры. Именно реакция аудитории на полную потерю накопленного снаряжения и прогресса покажет, сможет ли extraction-шутер Bungie удержать игроков в условиях высокой конкуренции жанра.