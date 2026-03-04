Выживают лишь 35%: Bungie раскрыла, насколько беспощадна самая сложная карта Marathon

Bungie поделилась статистикой недавнего стресс-теста Server Slam для Marathon, релиз которой состоится 5 марта 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Цифры оказались показательными: почти миллион забегов был совершен с использованием базовой оболочки Rook без улучшений.

Главным откровением стала статистика по карте Dire Marsh. Если стартовая Perimeter служила расширенным обучающим полигоном, то болотистая локация Dire Marsh продемонстрировала куда более суровый характер. Успешно покинуть её смогли лишь 35,6% игроков. Иными словами, почти две трети бойцов так и не выбрались из рейда.

При этом Dire Marsh — не предел сложности. Разработчики подтвердили, что во втором сезоне карта получит ночную версию, что сделает вылазки ещё опаснее. Всего за время теста игроки уничтожили более 129 миллионов противников UESC под управлением ИИ, но и сами понесли серьёзные потери — свыше 9,1 миллиона смертей от рук других пользователей.

Marathon позиционируется как возрождение культовой серии в формате PvPvP-экстракции: Бегуны исследуют враждебные миры, добывают ресурсы и пытаются эвакуироваться, сталкиваясь как с ИИ, так и с реальными соперниками. Судя по первым цифрам, лёгкой прогулки ждать не стоит.