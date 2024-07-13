Классический шутер от Bungie Marathon 2 стал доступен в Steam бесплатно

Разработчики Bungie и Aleph One переиздали вторую часть классической серии шутеров от первого лица студии, Marathon 2, абсолютно бесплатно в Steam. Bungie в основном известна как создатель франшиз Halo и Destiny. Однако студия начала свою деятельность с серии Marathon еще в 90-х годах. Первая игра Marathon была переиздана бесплатно в Steam еще в мае, и теперь фанаты могут бесплатно получить вторую часть этой серии.

Переизданная как Classic Marathon 2, эта игра была разработана и издана Aleph One Developers. Aleph One Developers — это команда разработчиков, управляемая фанатами, которые работали над переносом трилогии Marathon на современные платформы, такие как Steam. Подобно переизданию Classic Marathon в Steam, Classic Marathon 2 внесла ряд улучшений и усовершенствований в оригинал.

Новые функции, включенные в Classic Marathon 2, включают опциональную поддержку широкоэкранного HUD, 3D-фильтрацию и перспективу, позиционный звук и интерполяцию 60+ кадров в секунду. Игроки, которым не нравится ни одно из этих новых улучшений, также могут выбрать игру в оригинальном стиле. Classic Marathon 2 также имеет пакет текстур DLC, который заменяет графику игры на графику из XBLA-версии Marathon: Durandal. История Marathon 2 начинается после окончания первой игры, где злой ИИ Дюрандаль захватывает персонажа игрока и заставляет его выполнять свои приказы.

Третья игра в трилогии, Marathon Infinity, также должна быть переиздана в Steam в этом году, также бесплатно.