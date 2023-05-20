Авторы Marauders рассказали подробности про следующее крупное обновление с новым рейдом и оружием ©

Small Impact Games, команда разработчиков игры Marauders, недавно пролила свет на предстоящие изменения, которые должны появиться в игре в следующем месяце. Обновления, подробно описанные в четвертом блоге Steam Dev Blog, включают в себя введение нового рейда, начало турниров и добавление нового оружия.

Намеченный на июнь, предстоящий контент-патч обещает принести ряд интересных обновлений. Разработчики намерены поддерживать быстрый темп разработки, стремясь укрепить доверие игрового сообщества благодаря существенному прогрессу.

Одной из ключевых особенностей июньского обновления станет шахтерский фрегат, также известный как мини-шахта. Эта точка интереса, расположенная рядом с рейдом крейсера-колонии, ожидается как значительное дополнение. Обновление также ознаменует дебют функции одиночной очереди, предназначенной исключительно для одиночных игроков - еще один элемент, о котором очень просили игроки.

Также будут введены новые виды оружия, включая MAS-44, полуавтоматическую винтовку 5.56 с 10 патронами, и SPP-1, 4-камерный дротиковый пистолет. MAS-44 заменит M16 в качестве оружия с высоким уроном, в то время как SPP-1 будет редкостью во всех рейдах. Добавление дротиковых патронов откроет путь к появлению новых видов оружия в этой категории, таких как подводное ружье APS и еще не анонсированный вариант SMG.

После июньского обновления разработчики переключат свое внимание на разработку нового стыковочного рейда под кодовым названием "База убийц планет". Это будет пусковая установка для ядерных ракет Объединённых союзников, обычно размещаемая в непосредственной близости от вражеской цели и способная запускать несколько боеголовок.

Кроме того, начались новые турниры, в том числе "Павшая империя" и "Кровавый кочевник". В "Павшей империи" игрокам предстоит уничтожить коммандос за короткие промежутки времени, чтобы заработать патроны и медикаменты, а в "Кровавом кочевнике", еженедельном турнире, игрокам предоставляется шанс получить новую косметику для головы и большой запас припасов, уничтожив рейдеров.