Космический шутер Marauders после двух лет тишины готовится к масштабному обновлению

Разработчики из студии Small Impact Games неожиданно напомнили о существовании своего космического экшен-шутера Marauders. После долгого периода практически полного отсутствия новостей команда объявила о планах крупной переработки игры.

Marauders вышла в раннем доступе в октябре 2022 года и позиционировалась как необычная альтернатива популярным extraction-шутерам вроде Escape from Tarkov. Вместо привычных наземных локаций игрокам предлагали исследовать космические станции и заброшенные сооружения, путешествуя между ними на собственных кораблях.

Игровой процесс строился вокруг вылазок в космос: игроки снаряжались, отправлялись к станциям и платформам, сражались с противниками и пытались вернуться на корабль с добычей. При этом опасность могла поджидать ещё в открытом космосе — корабль могли уничтожить задолго до высадки на цель.

Особый интерес проекту придавала стилистика. Действие происходит в альтернативной вселенной с дизельпанк-эстетикой и ретрофутуристическим дизайном, что выделяло игру на фоне других представителей жанра.

На старте проект привлёк заметное внимание аудитории и сумел собрать более 14 тысяч одновременных игроков в Steam. Однако со временем интерес к игре значительно снизился. На момент последнего обновления онлайн сократился до нескольких десятков пользователей.

В новом обращении разработчики признали, что долгое молчание вызвало недовольство у сообщества. По их словам, команда была сосредоточена на серьёзных изменениях внутри проекта. Изначально планировались обычные исправления, однако постепенно работа переросла в полноценную переработку ключевых систем игры.

Разработчики подчеркнули, что речь идёт не о стандартном патче, а о масштабном обновлении, которое должно значительно изменить Marauders. Сейчас команда работает над переделкой основных механик и систем.

Точной даты выхода обновления пока нет. Следующим шагом станет запуск технического стресс-теста, где игроки смогут опробовать изменения и помочь разработчикам проверить стабильность новой версии.

Последний крупный апдейт для Marauders выходил в 2024 году под названием Retribution и сопровождался полным вайпом прогресса. С тех пор это первое серьёзное сообщение от команды о будущем проекта.