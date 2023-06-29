Новая локация, рейдовый босс и многое другое в грядущем патче Excavation для хардкорного шутера Marauders ©

Создатели хардкорного шутера Marauders рассказали о грядущем обновлении под названием Excavation, которое выйдет 4 июля. Обновление привнесет в игру новую локацию - горный фрегат, где игроки смогут сразиться за богатства, спрятанные на его дне, но предупреждает о смертельной борьбе за добычу. Кроме того, игроков ожидает возможность охоты на нового рейдового босса Смотрителя в "Колонии Преступников", где освободились все заключенные.

Разработчики также обещают улучшение боевой системы, внесение тактических изменений и множество новых функций и возможностей, включая выбор региона, новую систему лечения, уникальных NPC, модификации оружия и многое другое. Авторы подмечают, что обновление Excavation станет важным шагом в развитии игры Marauders и обещает предоставить игрокам еще больше эмоций и вызовов в их геймплее.

Marauders — это многопользовательский PvPvE шутер с видом от первого лица. В данной научно-научно-фантастической вселенной игроки берут на себя роль космических пиратов, исследуя просторы галактики как в одиночку, так и в группе до четырех человек.