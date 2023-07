Состоялся анонс Marble It Up! Ultra для PC и консолей ©

The Marble Collective анонсировала платформер Marble It Up! Ultra для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam, Epic Games Store), релиз которого запланирован уже на 17 августа.

В новой игре разработчики обещают реализовать впечатляющие визуальные эффекты и захватывающий мультиплеер, включающий пять различных игровых режимов.

Также планируются еженедельные испытания добавляют новые модификаторы к уровням сулящие новые достижения и восхождение в глобальных списках лидеров.