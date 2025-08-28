Amazon анонсировала March of Giants - бесплатная MOBA с гигантами стартует в закрытом тесте

Amazon Games и студия Amazon Games Montreal представили March of Giants, бесплатную многопользовательскую онлайн-игру в жанре стратегической арены сражений 4 на 4. Игроки смогут взять под контроль гиганта, командовать армией солдат и развертывать тактические укрепления на разрушенных городских полях боя.

Закрытое альфа-тестирование пройдет с 2 по 10 сентября на PC через Steam, предоставляя геймерам возможность первыми оценить новые механики и тактические возможности игры.

Главная особенность March of Giants — управление гигантом, который может использовать уникальные способности: от контроля толпы до нанесения мгновенного и постепенного урона врагам. Кроме того, игроки ведут тысячи солдат, направляя их атаки на вражеских гигантов и аванпосты, создавая давление на линии фронта.

Тактические сооружения, включая окопы, танки и бункеры, позволяют переломить ход боя и обеспечить победу команде. Комбинация гигантов, войск и укреплений обещает глубокий стратегический опыт и напряженные сражения.

March of Giants обещает стать заметным проектом в жанре MOBA, предлагая свежий взгляд на стратегические бои и кооперативную работу команд. Игрокам стоит поспешить с регистрацией на закрытый тест, чтобы первыми оценить возможности гигантов.