March of Giants: Amazon Games показала первый геймплей стильной MOBA с гигантами

Amazon Games представила первый геймплейный трейлер March of Giants — новой бесплатной MOBA 4v4 для ПК. Игра выделяется необычной атмосферой, сочетающей стимпанк, дизельпанк, постапокалиптику и элементы фэнтези. Вместо привычных арен и привычных героев игроков ждут разрушенные города, вековой конфликт и возможность управлять гигантскими титанами, командуя тысячами солдат.

Проект разрабатывается студией Amazon Games Montréal — это дебютное творение команды, собравшей опытных разработчиков, ранее работавших над конкурентными PvP-играми, включая Rainbow Six Siege. Руководит процессом креативный директор Ксавье Маркиз, и, по его словам, March of Giants призвана «расширить представление о жанре MOBA, объединив стратегию с масштабностью батальных симуляторов».

Закрытая альфа-версия стартует уже завтра и продлится до 10 сентября. Доступ получат игроки из США, Канады и Мексики. Разработчики подчеркивают, что тестирование станет важным этапом в доработке механик и баланса.

В трейлере можно увидеть ключевые особенности: масштабные сражения титанов, управление необычными юнитами, синтез магии и технологий начала XX века. В отличие от классических MOBA, где решающим фактором становятся индивидуальные навыки героев, March of Giants делает упор на взаимодействие в команде и стратегическое использование армии.

Проект уже называют одной из самых амбициозных игр Amazon Games. Он стремится выделиться не только необычным сеттингом, но и попыткой предложить жанру MOBA новые правила, где в центре внимания стоит не один персонаж, а целая армия под командованием гиганта.