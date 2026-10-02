March of Giants получила новый геймплейный трейлер - открытое тестирование пройдёт с 7 по 18 октября

Разработчики March of Giants представили новый геймплейный трейлер, посвящённый предстоящему плейтесту. В ролике показали игровой процесс, основные механики и Гигантов, которые будут доступны участникам тестирования, а также впервые продемонстрировали нового персонажа Пандемоса.

Тестирование стартует 7 октября в 10:00 по EDT и продлится до 18 октября. Тестирование будет доступно игрокам из Северной Америки и ряда европейских стран, включая Латвию, Литву, Эстонию, Германию, Францию и Великобританию.

Для участия необходимо запросить доступ через страницу March of Giants в Steam. Игроки, принимавшие участие в закрытой альфе в сентябре 2025 года, получат доступ автоматически. Также потребуется аккаунт Ubisoft и установленный Ubisoft Connect.

Во время тестирования участники смогут получать очки за завершённые PvP-матчи. Победа принесёт 100 очков, поражение — 50. После достижения 1000 очков игрок получит статус "первопроходец" и награды, включая Пандемоса, специальную медаль и бесплатный набор для будущего раннего доступа.