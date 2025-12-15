Ubisoft приобрела студию Amazon Games Montreal вместе с находящейся в разработке March of Giants

Ubisoft объявила о приобретении команды Amazon Games Montreal и находящейся в разработке многопользовательской онлайн-игры March of Giants у Amazon Games. Соглашение, которое ожидается к заключению до 16 декабря, включает также маркетинговую поддержку Ubisoft на Twitch для продвижения March of Giants.
По словам соучредителя и генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, March of Giants имеет потенциал стать динамичной и инновационной многопользовательской игрой, способной конкурировать на крупнейших игровых аренах. «Мы рады вернуть Александра, Ксавье и других опытных членов команды, ранее работавших в Ubisoft. Их амбиции и креативность идеально соответствуют нашим стремлениям создавать новые впечатляющие проекты для игроков», — подчеркнул Гиймо.
Приобретение знаменует возвращение в Ubisoft креативного директора Ксавье Маркиза, ранее возглавлявшего Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. «Возвращение в Ubisoft замыкает круг», — отметил Маркиз, добавив, что компания поможет вывести игру на новый уровень. Старший руководитель производства Александр Паризо подчеркнул, что присоединение к Ubisoft позволит развить потенциал игры, сделав её одной из следующих выдающихся многопользовательских онлайн-игр в жанре MOBA.
March of Giants сочетает боевые действия на линиях, тактическое мастерство и командную координацию. Игра уже вызвала интерес у первых игроков, которые высоко оценили её художественный стиль, глубину стратегии и акцент на командной игре. 98% участников закрытой альфа-версии отметили, что проект привносит что-то новое в жанр.
Ubisoft рассматривает March of Giants как уникальный проект для расширения аудитории в сегменте многопользовательских онлайн-игр с боевыми аренами, который продолжает демонстрировать рост и высокий коммерческий потенциал. Возвращение опытной команды с проверенным опытом разработки AAA-проектов обещает успешное будущее для игры и укрепление позиций Ubisoft на рынке.
