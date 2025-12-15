ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
March of Giants 2026 г.
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная, Вид сверху
2.3 9 оценок

Ubisoft приобрела студию Amazon Games Montreal вместе с находящейся в разработке March of Giants

butcher69 butcher69

Ubisoft объявила о приобретении команды Amazon Games Montreal и находящейся в разработке многопользовательской онлайн-игры March of Giants у Amazon Games. Соглашение, которое ожидается к заключению до 16 декабря, включает также маркетинговую поддержку Ubisoft на Twitch для продвижения March of Giants.

По словам соучредителя и генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, March of Giants имеет потенциал стать динамичной и инновационной многопользовательской игрой, способной конкурировать на крупнейших игровых аренах. «Мы рады вернуть Александра, Ксавье и других опытных членов команды, ранее работавших в Ubisoft. Их амбиции и креативность идеально соответствуют нашим стремлениям создавать новые впечатляющие проекты для игроков», — подчеркнул Гиймо.

Приобретение знаменует возвращение в Ubisoft креативного директора Ксавье Маркиза, ранее возглавлявшего Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. «Возвращение в Ubisoft замыкает круг», — отметил Маркиз, добавив, что компания поможет вывести игру на новый уровень. Старший руководитель производства Александр Паризо подчеркнул, что присоединение к Ubisoft позволит развить потенциал игры, сделав её одной из следующих выдающихся многопользовательских онлайн-игр в жанре MOBA.

March of Giants сочетает боевые действия на линиях, тактическое мастерство и командную координацию. Игра уже вызвала интерес у первых игроков, которые высоко оценили её художественный стиль, глубину стратегии и акцент на командной игре. 98% участников закрытой альфа-версии отметили, что проект привносит что-то новое в жанр.

Ubisoft рассматривает March of Giants как уникальный проект для расширения аудитории в сегменте многопользовательских онлайн-игр с боевыми аренами, который продолжает демонстрировать рост и высокий коммерческий потенциал. Возвращение опытной команды с проверенным опытом разработки AAA-проектов обещает успешное будущее для игры и укрепление позиций Ubisoft на рынке.

12
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Завтра глядишь копыта откинут, по кредитам рассчитаться не могут, 1.5к криворуких калек уволили чтобы сократить расходы, но студию которая ХЗ зачем нужна, покупают.

Бизнес епта, распил последних крох.

2
thepost

До чего же довёл свою компанию старый маразматик Гиймо, мне больно на это смотреть.

2
Newworld_DESTROYER

хорошее приобретение. юбики набирают ход

1
BluntZebulon

На деньги китайцев под присмотром китайцев. Они сами уже ничего не могут

Лидер 666 BluntZebulon

почитай что такое инвестиции и структурная реструктуризация с частичным владением, и потом назад в будку запрыгни

Alex40001

хорошее приобретение чтобы закрыться и фиксировать прибыль

Cryocrew
Мы рады вернуть Александра, Ксавье и других опытных членов команды, ранее работавших в Ubisoft

Люди увольняются, чтобы не работать в Юбисофт — Юбисофт приобретает их новую студию

1
Gords
1
Лидер 666
1
rei_nyasha

мобу купили в 2025м
это отмыв бабла перед банкротством?

Alex40001

гвно куптло гвно ммммммм....

Neko-Aheron

Юбисофт вообще не учатся. Самая бездарная компания

MNM 777
prorock