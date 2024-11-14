Восемь морпехов против одного божества: анонсирована уникальная многопользовательская игра Marines vs God

Разработчики из студии Marines vs God Team представили Marines vs God — необычный многопользовательский боевик, где команде космических морпехов предстоит противостоять игроку в роли всемогущего божества. Судя по всему, авторы готовят весьма любопытное сочетание шутера от первого лица и стратегии в реальном времени.

В каждом матче морпехам нужно выполнить важную миссию и успеть покинуть планету до взрыва загадочной бомбы. Вот только сделать это будет непросто — игрок за божество постарается помешать команде всеми доступными способами. К тому же разработчики обещают, что от своих грехов убежать не получится.

Что касается геймплея, то в Marines vs God можно будет собрать команду до восьми человек. Игрокам предложат несколько классов морпехов на выбор — от солдата до снайпера, а также разных божеств вроде Зевса или Некроманта. При этом авторы делают особый упор на командное взаимодействие и тактические решения.

Любопытно, что разработчики решили оформить свой проект в мультяшном стиле лоу поли. А вот локации обещают сделать довольно разнообразными — от привычного земного города до марсианских колоний. Кроме того, создатели явно вдохновлялись другими командными шутерами, такими как Helldivers и GTFO.

Релиз Marines vs God запланирован на 2025 год. Разработчики уверяют, что нас ждёт по-настоящему захватывающий опыт, где придётся проявить как тактическое мышление, так и умение работать в команде. Впрочем, пока остаётся только ждать новых подробностей об этом любопытном проекте.