Nintendo не позволила Сонику обогнать Марио даже на постере

Nintendo всегда крайне внимательно относится к образу Марио — главного символа компании. Настолько, что это касается не только игр, но и мельчайших деталей совместных проектов с другими издателями, включая Sega.

Несмотря на то что сегодня отношения Nintendo и Sega давно перешли от ожесточённого соперничества к партнёрству, прошлое всё ещё даёт о себе знать. В начале 90-х Соник задумывался как полная противоположность Марио — быстрый, дерзкий и современный, призванный показать, что герой Nintendo якобы устарел. Со временем консольные войны закончились, а оба персонажа начали появляться вместе — от Super Smash Bros. до серии Mario & Sonic at the Olympic Games.

Бывший продюсер Sega Рёити Хасэгава, работавший над олимпийскими играми про Марио и Соника, недавно поделился показательной историей в интервью Arcade Attack Retro Gaming Network. По его словам, Nintendo однажды настояла на переделке ключевого арта для Mario & Sonic at the Olympic Games Beijing.

Проблема оказалась неожиданно простой: на изображении Соник стоял чуть впереди Марио — его нога находилась на шаг дальше. Этого оказалось достаточно, чтобы Nintendo потребовала срочно изменить композицию. Компания дала понять, что Марио не может выглядеть вторым, даже в статичном изображении, и без правок сотрудничество могло оказаться под угрозой.

В итоге арт переделали, а Марио снова оказался на шаг впереди своего давнего соперника. Всего серия Mario & Sonic at the Olympic Games насчитывает шесть игр, однако с момента выхода Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 в 2019 году франшиза находится в паузе.