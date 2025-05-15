Mario Kart 8 перешла на 64 бита и неожиданно осчастливила эмуляторщиков на Android

Вышло обновление 3.0.4 для Mario Kart 8 Deluxe, которое, по сообщениям пользователей, заметно улучшает производительность игры на эмуляторах Nintendo Switch для устройств Android. Энтузиасты отмечают прирост кадровой частоты даже на не самых мощных устройствах.

Пользователи на форумах, посвященных эмуляции, делятся опытом, указывая на то, что после установки патча игра стала работать плавнее. Один из игроков сообщил о значительном улучшении FPS на устройстве с процессором Snapdragon 865 при использовании эмулятора Sudachi. Другие подтверждают стабильные 60 кадров в секунду после обновления.

Предполагается, что причиной улучшения производительности стал переход игры с 32-битной на 64-битную архитектуру. Это изменение позволяет эмуляторам использовать Native Code Execution (NCE), что положительно сказывается на быстродействии. Размер самого обновления составляет около 4.5 ГБ.

Некоторые пользователи также высказывают предположения, что данное обновление может быть связано с обеспечением обратной совместимости для будущей консоли Nintendo.