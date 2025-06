Неофициальный порт Mario Kart 64 для ПК стал доступен для загрузки

Недавно для загрузки стала доступна фанатская версия классической Mario Kart 64 для ПК. Названный SpaghettiKart, этот порт для ПК является результатом обратного проектирования всей игры Mario Kart 64. Здесь важно то, что SpaghettiKart имеет чистый код. Это означает, что он не заимствует ни одной строки кода из оригинальной игры N64. Таким образом, разработчики могут выпустить его для публики.

Обратите внимание, что этот неофициальный порт Mario 64 для ПК не содержит никаких игровых ресурсов. Это значит, что вам придётся сгенерировать O2R из ROM самостоятельно. Сейчас SpaghettiKart поддерживает только US ROM Mario Kart 64.

Короче говоря, этот проект похож на неофициальные порты для ПК Super Mario 64, Crash Team Racing, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Majora’s Mask, Perfect Dark, Jak & Daxter и Sonic Unleashed.

Он открывает возможности для функций, доступных только на ПК, которые были недоступны при эмуляции игры. Например, он поставляется с редактором треков. Он также имеет импортер пользовательских треков, кристально чистый звук. Плюс, есть Freecam.

Вы можете скачать этот неофициальный порт Mario Kart 64 для ПК по этой ссылке. Обязательно прочтите также руководство по установке.