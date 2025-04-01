Nintendo подтвердила, что Direct-презентация новой консоли Switch 2 пройдет завтра и продлится около 60 минут – дольше, чем обычные Nintendo Direct, которые занимают 30-45 минут.
Вскоре после этого, 3 и 4 апреля, состоятся две презентации Nintendo Treehouse, на которых представят практический геймплей игр для Switch 2. Какие именно проекты покажут – пока неизвестно, но вполне вероятно, что среди них окажется новая Mario Kart, либо улучшенная версия Mario Kart 8 Deluxe.
Стартовая линейка игр для консоли держится в секрете, но, по слухам, Nintendo ожидает продать 20 миллионов устройств в первый год. Возможно, завтра также назовут дату релиза Switch 2, которая, по данным производителя аксессуаров Nacon, намечена на апрель-сентябрь. Вероятные сроки выхода – июнь или июль.
Все детали узнаем на завтрашнем Nintendo Direct!
И наконец можно будет посмотреть насколько зелёные продвинулись в области APU как долгоиграющей платформы для мобильных устройств читай мобильных игровых приставок. Заодно можно будет и посмотреть насколько процессорные архитектуры продвинулись в плане игровых задач. В данном случае ARM и x86-64.
А с чего ты взял что там будет тегра? Может туда умд засунули?
По слухам - запихнули Nvidia. К тому же, будет обратная совместимость. Логично предположить, что будут использовать более совместимый APU, а т.е. какой-то следующий от Nvidia, нежели от AMD
ну, например АРМ архитектура как не крути лучшая в плане энергоэффективности по сравнению с x86-64. А для мобильных устройств это важнейший параметр. А насколько я помню у АМД в том же стимдеке и не только используется чипы на базе микроархитектуры Zen второго поколения, а это процессорная архитектура x86-64. Если не ошибаюсь это их Z называют с цифрой на конце.
T239
("Drake") Но оно старое 22 года.
Должны удивить играми, чтоб захотелось купить вторую версию, иначе первый switch еще долгое время останется актуальным для всей семьи, да и для тех, кто не гонится за графикой, а готов расслабиться за яркими и по настоящему добрыми играми с возможностью окунуться в детство, когда на первом месте стоял геймплей.
Как минимум должны быть новые игры про Марио, Кирби, Йоши. Иначе смысл сейчас брать эту приставку.
Надеюсь потом не будет всяких переизданий игр с обычной Switch для Switch 2, иначе это разориться можно, если собирать коллекцию физических изданий для всего и так список на 500к почти из того, что нужно докупить, при чем, большая часть это обычные издания.
Обартка будет но не для всех игр.
Обратная совместимость заявлена. Хоть и не для всех игр. Вероятнее всего, те игры, которые сильно зависели от форм-фактора первого Свича (например Labo) - не будут совместимы. Но конкретнее станет известно потом
Чего-то дофига по времени. Мне хватит даты выхода и стоимости. Всё остальное можно будет узнать из практического использования другими людьми. Через сколько дрифт у стиков появятся, будут ли царапины на экране после того, как несколько раз засунешь в док станцию и др. подводные камни.