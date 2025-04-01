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Mario Kart 8 Deluxe 30.05.2014
Аркада, Гонки, От третьего лица
6.2 36 оценок

Nintendo подтвердила, что Direct-презентация новой консоли Switch 2 пройдет завтра и продлится около 60 минут

butcher69 butcher69

Nintendo подтвердила, что Direct-презентация новой консоли Switch 2 пройдет завтра и продлится около 60 минут – дольше, чем обычные Nintendo Direct, которые занимают 30-45 минут.

Вскоре после этого, 3 и 4 апреля, состоятся две презентации Nintendo Treehouse, на которых представят практический геймплей игр для Switch 2. Какие именно проекты покажут – пока неизвестно, но вполне вероятно, что среди них окажется новая Mario Kart, либо улучшенная версия Mario Kart 8 Deluxe.

Стартовая линейка игр для консоли держится в секрете, но, по слухам, Nintendo ожидает продать 20 миллионов устройств в первый год. Возможно, завтра также назовут дату релиза Switch 2, которая, по данным производителя аксессуаров Nacon, намечена на апрель-сентябрь. Вероятные сроки выхода – июнь или июль.

Все детали узнаем на завтрашнем Nintendo Direct!

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Egik81

И наконец можно будет посмотреть насколько зелёные продвинулись в области APU как долгоиграющей платформы для мобильных устройств читай мобильных игровых приставок. Заодно можно будет и посмотреть насколько процессорные архитектуры продвинулись в плане игровых задач. В данном случае ARM и x86-64.

1
hpi

А с чего ты взял что там будет тегра? Может туда умд засунули?

0
PolGhost hpi

По слухам - запихнули Nvidia. К тому же, будет обратная совместимость. Логично предположить, что будут использовать более совместимый APU, а т.е. какой-то следующий от Nvidia, нежели от AMD

0
Egik81 hpi

ну, например АРМ архитектура как не крути лучшая в плане энергоэффективности по сравнению с x86-64. А для мобильных устройств это важнейший параметр. А насколько я помню у АМД в том же стимдеке и не только используется чипы на базе микроархитектуры Zen второго поколения, а это процессорная архитектура x86-64. Если не ошибаюсь это их Z называют с цифрой на конце.

0
hpi PolGhost

T239
("Drake") Но оно старое 22 года.

0
QuaveryAldora

Должны удивить играми, чтоб захотелось купить вторую версию, иначе первый switch еще долгое время останется актуальным для всей семьи, да и для тех, кто не гонится за графикой, а готов расслабиться за яркими и по настоящему добрыми играми с возможностью окунуться в детство, когда на первом месте стоял геймплей.

1
kolinmah

Как минимум должны быть новые игры про Марио, Кирби, Йоши. Иначе смысл сейчас брать эту приставку.

0
Kenn1y

Надеюсь потом не будет всяких переизданий игр с обычной Switch для Switch 2, иначе это разориться можно, если собирать коллекцию физических изданий для всего и так список на 500к почти из того, что нужно докупить, при чем, большая часть это обычные издания.

0
hpi

Обартка будет но не для всех игр.

0
PolGhost

Обратная совместимость заявлена. Хоть и не для всех игр. Вероятнее всего, те игры, которые сильно зависели от форм-фактора первого Свича (например Labo) - не будут совместимы. Но конкретнее станет известно потом

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Rimasted

Чего-то дофига по времени. Мне хватит даты выхода и стоимости. Всё остальное можно будет узнать из практического использования другими людьми. Через сколько дрифт у стиков появятся, будут ли царапины на экране после того, как несколько раз засунешь в док станцию и др. подводные камни.

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