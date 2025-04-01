Nintendo подтвердила, что Direct-презентация новой консоли Switch 2 пройдет завтра и продлится около 60 минут – дольше, чем обычные Nintendo Direct, которые занимают 30-45 минут.

Вскоре после этого, 3 и 4 апреля, состоятся две презентации Nintendo Treehouse, на которых представят практический геймплей игр для Switch 2. Какие именно проекты покажут – пока неизвестно, но вполне вероятно, что среди них окажется новая Mario Kart, либо улучшенная версия Mario Kart 8 Deluxe.

Стартовая линейка игр для консоли держится в секрете, но, по слухам, Nintendo ожидает продать 20 миллионов устройств в первый год. Возможно, завтра также назовут дату релиза Switch 2, которая, по данным производителя аксессуаров Nacon, намечена на апрель-сентябрь. Вероятные сроки выхода – июнь или июль.

Все детали узнаем на завтрашнем Nintendo Direct!