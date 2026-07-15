Неофициальный ПК-порт Mario Kart Wii выйдет в августе 2026 года

YouTube-блогер patchzy анонсировал Mario Kart Wiicompiled. Это первая рекомпиляция игры Mario Kart Wii для Wii, переделанная для ПК.

Первая бета-версия этого неофициального ПК-порта Mario Kart Wii выйдет в августе 2026 года. Она будет включать онлайн-игру и опциональную поддержку Retro Rewind, а также более 200 трасс.

Ютубер сообщил, что скоро поделится дополнительной информацией. А пока вы можете посмотреть анонсирующий трейлер. В этом трейлере представлены кадры игрового процесса из предстоящей ПК-версии.

Как и все перекомпилированные ПК-версии старых консольных игр, она не имеет текстур более высокого качества или персонажей с большим количеством полигонов. Однако игра будет поддерживать разрешение до 4K, и, скорее всего, будет иметь разблокированную частоту кадров. Таким образом, она будет намного лучше, чем версия для Wii.

Хорошая новость в том, что Nintendo не сможет её закрыть. Как и во всех других проектах по перекомпиляции, Mario Kart Wiicompiled не будет содержать никаких внутриигровых ресурсов. Игрокам на ПК потребуется оригинальный ROM-файл Wii, чтобы поиграть в неё.