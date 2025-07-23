82% владельцев Nintendo Switch 2 в США купили Mario Kart World

По данным Circana, 82% покупателей Nintendo Switch 2 в США в июне также приобрели Mario Kart World — в бандле или отдельно. Это помогло игре занять 3-е место в чартах, даже без учёта цифровых продаж Nintendo.

В июне Switch 2 стал самой быстро продаваемой консолью в истории США, разойдясь тиражом в 1,6 млн устройств (предыдущий рекорд — 1,1 млн у PS4 в 2012 году).

Во Франции игра сопровождала покупку консоли в 95% случаев. А Pro Controller для Switch 2 стал самым продаваемым аксессуаром месяца — его купили 32% пользователей.