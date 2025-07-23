82% владельцев Nintendo Switch 2 в США купили Mario Kart World

По данным Circana, 82% покупателей Nintendo Switch 2 в США в июне также приобрели Mario Kart World — в бандле или отдельно. Это помогло игре занять 3-е место в чартах, даже без учёта цифровых продаж Nintendo.
В июне Switch 2 стал самой быстро продаваемой консолью в истории США, разойдясь тиражом в 1,6 млн устройств (предыдущий рекорд — 1,1 млн у PS4 в 2012 году).
Во Франции игра сопровождала покупку консоли в 95% случаев. А Pro Controller для Switch 2 стал самым продаваемым аксессуаром месяца — его купили 32% пользователей.
Так игр то нет вот и купили.
мк всегда хорошо продается у нинтендо потому что пихается в бандл как минимум, да и в целом зачастую его берут
Нет, просто есть пласт людей, которым нравится быть малышами где то внутри, мб хочется спрятаться от внешнего ада что творится вокруг, а нинтендо помогает в этом, это очень красочная игра, правда для среднестатистического пользователя дорогая, ну видать у многих все таки есть деньги
Потому что игра там популярна.