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Mario Kart World 05.06.2025
Аркада, Гонки, От третьего лица
4.1 13 оценок

82% владельцев Nintendo Switch 2 в США купили Mario Kart World

RedDay13 RedDay13

По данным Circana, 82% покупателей Nintendo Switch 2 в США в июне также приобрели Mario Kart World — в бандле или отдельно. Это помогло игре занять 3-е место в чартах, даже без учёта цифровых продаж Nintendo.

В июне Switch 2 стал самой быстро продаваемой консолью в истории США, разойдясь тиражом в 1,6 млн устройств (предыдущий рекорд — 1,1 млн у PS4 в 2012 году).

Во Франции игра сопровождала покупку консоли в 95% случаев. А Pro Controller для Switch 2 стал самым продаваемым аксессуаром месяца — его купили 32% пользователей.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
kotasha

Так игр то нет вот и купили.

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fortuneismax

мк всегда хорошо продается у нинтендо потому что пихается в бандл как минимум, да и в целом зачастую его берут

GEOMaxiWu fortuneismax

Нет, просто есть пласт людей, которым нравится быть малышами где то внутри, мб хочется спрятаться от внешнего ада что творится вокруг, а нинтендо помогает в этом, это очень красочная игра, правда для среднестатистического пользователя дорогая, ну видать у многих все таки есть деньги

Рикочико

Потому что игра там популярна.