Mario Kart World 05.06.2025
Аркада, Гонки, От третьего лица
4.8 20 оценок

Боб-бомбы в бой: крупное обновление 1.6.0 для Mario Kart World меняет правила гонок

butcher69 butcher69

Nintendo выпустила обновление 1.6.0 для Mario Kart World, добавив новый режим и внушительный список изменений, направленных на баланс и стабильность игры. Главной новинкой стал режим «Битва: Взрыв Боб-бомб», где игроки могут одновременно носить до десяти бомб и варьировать дальность броска, удерживая кнопку — это делает сражения более хаотичными и тактическими.

Разработчики также переработали поведение ключевых предметов. «Пуля Билл» стала быстрее на ряде трасс и получила увеличенную манёвренность, а бумеранг, напротив, ослабили — уменьшены дальность и число бросков подряд. Изменения затронули и систему предметов в целом: скорректированы шансы выпадения, а также механика неуязвимости, которая теперь зависит от веса персонажа и транспорта.

Игрокам упростили реакцию на угрозы: добавлены предупреждения о летящих сзади панцирях, а физика взаимодействия с объектами стала более предсказуемой. Одновременно улучшен онлайн-опыт — ускорено голосование за трассы и исправлены проблемы с отображением соперников.

Обновление также устраняет десятки багов: от некорректных стартовых позиций и сбоев интерфейса до ошибок на конкретных трассах, включая Rainbow Road и Bowser’s Castle. В целом патч делает игровой процесс стабильнее и честнее.

Mario Kart World продолжает активно развиваться на Nintendo Switch 2, предлагая игрокам всё более насыщенные и динамичные гонки.

Комментарии:  1
QueasyRush

и кто там орал что игры нинки выходят идеальные на старте и не получают никогда патчей? вот вам, десятки багов спустя полгода