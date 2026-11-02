DLSS 5 раскрыла новый потенциал игр Nintendo - Mario Kart World впечатляет графикой на ПК

Технология нейронного рендеринга NVIDIA DLSS 5 продемонстрировала впечатляющие результаты в Mario Kart World. Энтузиаст запустил гоночную игру на ПК через эмулятор Nintendo Switch 2 и применил новую технологию обработки изображения. В результате привычная графика проекта заметно преобразилась: освещение и визуальные эффекты стали настолько выразительными, что игровой процесс начал напоминать сцену из полнометражного мультфильма о Супер Марио.

Видео с демонстрацией опубликовал пользователь ChillyWillMD. Игра работает при 60 кадрах в секунду на системе с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti и процессором Intel Core i9-13900K. При этом основная нагрузка при эмуляции консоли приходится на процессор, поэтому мощный CPU играет здесь особенно важную роль. Сам факт запуска Mario Kart World на ПК вскоре после появления эмуляции Switch 2 уже примечателен, но основное внимание привлекло именно качество изображения после включения DLSS 5.

Впрочем, результат пока далёк от идеального. Из-за отсутствия полноценного сглаживания заметны неровные края моделей персонажей, а свет от фар картов выглядит шумным. Тем не менее изменения в освещении производят сильное впечатление: сцены приобретают более кинематографичный вид, а стилизованная графика Mario Kart World неожиданно хорошо сочетается с нейронным рендерингом. Ранее подобных удачных демонстраций DLSS 5 на играх с мультяшной визуальной стилистикой было не так много.

Современные консоли Nintendo — единственные игровые системы своего поколения, построенные на технологиях NVIDIA. Switch 2 уже поддерживает облегчённую версию DLSS Super Resolution, а потому не исключено, что будущая консоль семейства получит и другие возможности платформы, включая генерацию кадров и нейронный рендеринг.

Пока Nintendo не спешит активно использовать весь потенциал технологий NVIDIA, однако ситуация может измениться с выходом следующей системы. Поддержка DLSS 5 и других продвинутых графических инструментов, в том числе сторонними разработчиками, могла бы стать одним из способов выделить будущую консоль на фоне конкурентов. Демонстрация Mario Kart World не доказывает, что Nintendo пойдёт именно по этому пути, но показывает, насколько сильно нейронная обработка изображения способна изменить облик даже ярких стилизованных игр.