Эмулятор Nintendo Switch 2 под названием Eglantine запускает Mario Kart World на ПК со скоростью 60 к/с

Eglantine — первый эмулятор Nintendo Switch 2 для ПК. Раньше он уже мог запускать Mario Kart World, однако производительность была низкой, а в графике наблюдалось множество дефектов. Прошло всего несколько дней, и ситуация изменилась: теперь Eglantine позволяет играть в Mario Kart World на ПК при 60 кадрах в секунду.

Автор YouTube-канала «Unreal Gaming PC» опубликовал 12-минутный ролик с игровым процессом. Для записи видео использовалась система на базе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 и 64 ГБ оперативной памяти.

Как можно заметить, на этой конфигурации Mario Kart World работает при 60 кадрах в секунду. Встречаются редкие «фризы» (кратковременные подтормаживания), но в остальном игра стабильно выдает 60 FPS на самых разных уровнях.

Результат впечатляющий. Ещё несколько дней назад эмуляторов Nintendo Switch 2 попросту не существовало. А теперь у нас есть не только сам эмулятор, но и возможность запустить на нем крупный AAA-проект, такой как Mario Kart World, с частотой 60 кадров в секунду

Скачать Eglantine можно по этой ссылке. Это именно та версия, которую использовал автор YouTube-канала для записи представленного ниже игрового процесса (сборка 135 6221409).