Энтузиаст представил ПК-порт Mario Kart World для Switch 2 на основе статической рекомпиляции - игра уже запускается

Представлен проект MKW Recomp — неофициальный проект переноса Mario Kart World с Nintendo Switch 2 на компьютеры под управлением Windows. Разработка основана на технологии статической рекомпиляции и графическом API Vulkan. По словам автора, игру уже удалось запустить и добиться отображения трёхмерных сцен, однако полноценный игровой процесс пока недоступен.

Проект предполагает преобразование оригинального машинного кода Mario Kart World с архитектуры ARM64 в язык C, после чего компилятор Clang создаёт исполняемый файл mkw.exe для процессоров x86-64. В отличие от традиционной эмуляции, игровой код предварительно перекомпилируется для непосредственного выполнения на ПК, а функции операционной системы Nintendo Horizon заменяются собственной реализацией.

Разработчик сообщил о завершении нескольких важных этапов. Весь необходимый код игровых модулей main и sdk успешно преобразуется в C, включая поддержку специфических инструкций ARMv8.3. Также реализованы базовые системные службы Horizon, отвечающие за память, файловую систему, звук и контроллеры.

Значительного прогресса удалось достичь и в графической подсистеме. Автор адаптировал обработку команд NVN 2, используемого Nintendo Switch 2, и реализовал преобразование шейдеров архитектуры NVIDIA Ampere в формат SPIR-V для последующего выполнения через Vulkan. Благодаря этому Mario Kart World, по его утверждению, проходит вступительную последовательность и выводит настоящие трёхмерные сцены.

Отдельной проблемой стали массивы текстур ASTC с разрешением до 8K, создающие высокую нагрузку на видеопамять. Для их обработки предусмотрено автоматическое переключение на сжатие BC3, позволяющее уменьшить требования к видеокарте.

В основу проекта легли наработки TotK Recomp для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и DKB Recomp для Donkey Kong Bananza. Автор также использовал исследования графической архитектуры Switch 2, выполненные разработчиками Eglantine, Mesa NAK и Ryujinx. Часть вспомогательного кода, тестов и документации создавалась с использованием ИИ-инструментов.

Исходный код MKW Recomp опубликован на GitHub. Проект ориентирован на базовую версию Mario Kart World 1.8.0. Готовых сборок для скачивания пока нет: пользователям предлагается самостоятельно компилировать приложение из файлов собственной копии игры. В репозитории отсутствуют игровые ресурсы, ключи и образы Nintendo Switch 2.

Точных сроков выпуска работоспособной версии автор не называет.