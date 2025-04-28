Фанаты Nintendo возмущены ценой Mario Kart World на фоне Ghost of Yotei

После презентации Switch 2 и релиза Mario Kart World по цене 80 долларов многие поклонники Nintendo начали выражать недовольство. Изначально высокую стоимость приняли спокойно, но ситуация изменилась после старта предзаказов на Ghost of Yotei для PlayStation, которая обойдётся в 70 долларов.
Фанаты заметили, что Ghost of Yotei — полноценная масштабная AAA-игра с открытым миром, разработка которой заняла годы, — стоит меньше, чем гоночная аркада от Nintendo. Это вызвало шквал критики в адрес компании: пользователи считают несправедливым платить больше за менее масштабный проект.
Особое беспокойство вызывает вероятность того, что 80 долларов станут новой нормой для релизов на Switch 2. Несмотря на это, многие рады, что хотя бы Sony удержала цену в разумных рамках.
Финальную точку в ценовых спорах, по мнению некоторых геймеров, может поставить выход GTA 6.
Ну это не фанаты Нинтендо, тру фанаты уплетают за обе щеки все, что им закидывает компания...
Только не говорите им, что сони первая заявила о росте цены до 70$
так не покупайте. делов то.
Фанаты Нинтендо что-то начали понимать?)
Ну а как они хотели? Я считаю, что нинтенда-бои вообще должны эти дешёвые в производстве аркадки минимум за 90 долларов покупать, чтобы сидя на горшке получить фирменный нинтендовский "выдающийся" gaming experience, иначе какие они после этого фанаты.
Ну да, ну да, если ЖТА будет стоить 100 баксов, то это, несомненно прецедент и полное оправдание для идеи некоторых издателей с ничего повысить цены на свои игры. Ага, так я и поверил.
Было бы забавно посмотреть на их рожи, если бы игру выпустили с ценником $59.99. Но Т2 это тоже контора пи..сов, так что вряд ли такого дождёмся.
Ну поплачьте об этом.
Нинка просто хочет больше денег.
Только вот раньше та же самая игра стоила бы 60 баксов.