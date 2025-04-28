Фанаты Nintendo возмущены ценой Mario Kart World на фоне Ghost of Yotei

После презентации Switch 2 и релиза Mario Kart World по цене 80 долларов многие поклонники Nintendo начали выражать недовольство. Изначально высокую стоимость приняли спокойно, но ситуация изменилась после старта предзаказов на Ghost of Yotei для PlayStation, которая обойдётся в 70 долларов.

Фанаты заметили, что Ghost of Yotei — полноценная масштабная AAA-игра с открытым миром, разработка которой заняла годы, — стоит меньше, чем гоночная аркада от Nintendo. Это вызвало шквал критики в адрес компании: пользователи считают несправедливым платить больше за менее масштабный проект.

Особое беспокойство вызывает вероятность того, что 80 долларов станут новой нормой для релизов на Switch 2. Несмотря на это, многие рады, что хотя бы Sony удержала цену в разумных рамках.

Финальную точку в ценовых спорах, по мнению некоторых геймеров, может поставить выход GTA 6.