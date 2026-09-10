Mario Kart World получила 10 классических трасс Super Mario Kart и новые ралли для "Нокаут-тура"

Mario Kart World получила бесплатное обновление с новым контентом для соревновательных режимов. Главным дополнением стали десять классических трасс из Super Mario Kart для SNES, включая «Долину призраков», «Остров Чоко» и «Озеро Ванилла».

Все десять трасс доступны в режиме «Гонкки против всех» и получили заметно обновлённый внешний вид. Например, «Долина призраков» теперь представляет собой мрачное болото с причалами. При этом классические трассы не предлагают такого количества возможностей для езды по стенам и выполнения трюков, как некоторые оригинальные маршруты Mario Kart World. Однако на них по-прежнему можно использовать прыжки для срезания пути и подбирать предметы с панелей «?», как в Super Mario Kart.

Обновление затронуло и «Нокаут-тур». В многопользовательский режим добавили два новых ралли — «Ралли пропеллеров» и «Ралли реп». Судя по интерфейсу игры, в будущем могут появиться ещё четыре подобных испытания, однако Nintendo пока не раскрыла никаких подробностей о них.

Mario Kart World вышла около года назад и с тех пор успела разойтись тиражом 15,39 миллиона копий. При этом Nintendo пока развивает игру другим способом, не используя формат масштабного Booster Course Pass.