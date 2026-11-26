В Mario Kart World вышло обновление 1.9.0. Главное нововведение — функция повтора: гонки и сражения теперь автоматически сохраняются для последующего просмотра. Повторы доступны из верхнего меню; при превышении лимита сохранений старые записи удаляются по мере устаревания. Важно: если выйти из гонки через меню паузы, запись не сохранится, а повторы из версии 1.8.0 и ранее перенесены не будут.

В Knockout Tour добавили два режима — Feather Rally и Lucky Cat Rally. Они доступны, если игрок участвовал в одном из розыгрышей в рамках этого режима. Также в VS Race, Time Trials, онлайн- и беспроводные гонки добавили восемь трасс — обратные версии классических: Airship Fortress 2, Desert Hills 2, Salty Salty Speedway 2, DK Pass 2, Koopa Troopa Beach 2, Shy Guy Bazaar 2, Mario Bros. Circuit 2 и Wario Stadium 2. Обновление бесплатное, но новых персонажей в нём нет.

В режиме свободной езды появились онлайн-миссии: теперь можно переезжать через P-переключатели и выполнять задания во время онлайн-игры, беспроводной игры и игры по локальной сети (кроме игры вдвоём и событий). В некоторых миссиях вместо компьютеров участвуют машины, движущиеся по дороге.

Улучшен режим наблюдения: во время гонки, турнира на выбывание или битвы отображается слот предмета (в камере, ориентированной на игрока), а в битвах появляются надписи «HIT» и «CRASH». Тему наблюдения можно сменить даже после финиша гонщика, за которым вы следили. Кроме того, скорректировано время переключения объекта наблюдения за лучшим участником в баттле.

Среди прочих изменений: конфетти теперь сбрасывают и на гонки во время объявления результатов Гран-при и турниров на выбывание; скорректирована вероятность выпадения некоторых предметов из ящиков; ящики на поверхности воды стало легче доставать; при включённом автоиспользовании предметов блоки со знаком вопроса и раковины монет в Coin Runners применяются сразу после получения; на Airship Fortress стало проще попасть на рельсы перед входом в дирижабль; в ряде гонок к водопаду Cheep Cheep Falls добавлен речной маршрут, а на подъезде к трассе Mario изменена форма поворота.

Список исправлений включает ошибки, из-за которых игрок не мог прыгнуть перед колонной, игра вылетала в месте без препятствий или при появлении Птуи после магии Камека, мяч с шипами Спайка застревал в воздухе, а также проблему с появлением одиночных грибов вместо тройных при правиле «Только грибы». Исправлены и другие сбои: с прыжками в «Большом пончике», повторным появлением снеговика при фотосъёмке, некорректным отображением фильтра при HDR, направлением камеры на «Радужной дороге», замедлением при использовании Bullet Bill в Ghost Valley 2 и 3, сбиванием с курса после пера на Salty Salty Speedway и Wario Stadium, неестественным изгибом зелёной оболочки у DK Pass, уменьшенным числом машин в районе Краун-Сити, задержкой Лакиту при подборе упавшего в болото игрока и прыжком на первую ступеньку лестницы во дворце на базаре Шай Гай. Разработчики также решили ряд других проблем для улучшения игрового процесса.