Mario Kart World снова возглавила британские розничные чарты, Madden NFL 26 стартовала шестнадцатой

В сети был опубликован обновленный чарт розничных продаж видеоигр в Великобритании за неделю, окончившуюся 16 августа.

По данным GfK, Mario Kart World смогла вернуть себе первое место в розничных чартах после того, как на прошлой неделе ее оттеснила на второе место Mafia: The Old Country. В свою очередь, Mafia: The Old Country по итогам второй недели опустилась с 1-го на 2-е место. На 3-е место поднялась Donkey Kong Bananza, а Hogwarts Legacy опустилась на 4-е.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition вернулась в чарт и заняла 5-е место, Mortal Kombat 11 Ultimate опустился на 6-е место. На две строчки вверх поднялся Minecraft - до 9-го места, а Mario Kart 8 Deluxe опустился на одну строчку - до 10-го места. Lego Star Wars: The Skywalker Saga поднялась на две позиции и заняла 7-е место, на 8-е место с 31-го поднялась Lego Harry Potter Collection.

Единственной новинкой недели стала Madden NFL 26, вышедшая 14 августа. Игра дебютировала на 16-м месте.