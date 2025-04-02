Nintendo официально представила новую часть легендарной серии - Mario Kart World

Во время апрельской презентации Nintendo Switch 2 компания официально представила новую часть легендарной серии – Mario Kart 9, получившую название Mario Kart World.

В свежем трейлере показаны знакомые персонажи, включая Марио, Донки Конга и других обитателей Грибного королевства. Это продолжение сверхпопулярной Mario Kart 8 Deluxe, которая к концу 2024 года разошлась тиражом 67 миллионов копий, став самой продаваемой игрой на Switch.

Что касается трасс, то здесь вас ждет множество новых гоночных трасс и возможность просто е по ним. В трейлере показаны гидроциклы и снегоходы, на которых можно передвигаться. Также, если я ошибаюсь, но Пич была на велосипеде в платье?

Что касается трасс, то здесь вас ждет множество новых гоночных трасс и возможность просто ездить\бродить по ним. В трейлере показаны гидроциклы и снегоходы, на которых можно передвигаться.

17 апреля Nintendo проведет специальный Direct посвященный этой игре.